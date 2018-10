Con Calderwood, Wood tiene otra historia de éxito

Calderwood venía de dos derrotas seguidas y estaba en una encrucijada en su carrera. Su situación no estaba muy lejos de donde estaba Roxanne Modafferi cuando llegó a Syndicate hace cuatro años, después de una temporada en The Ultimate Fighter 20.

Ambas fueron descalificadas, descartadas por muchos como esencialmente irrelevantes en las MMA femeninas. Avance rápido hasta 2018 y el supuestamente manso Modafferi acaba de competir por un título de UFC y viene de una violenta victoria por TKO sobre el ex campeón invicta Barb Honchak.

Calderwood, mientras tanto, envió a un oponente con un armbar triangular sobre su espalda cuando toda su carrera la han conocido por su devastador Muay Thai y un juego de tierra suave. En otras palabras, hay algo de cocina en el desierto de Las Vegas.

Si Wood quiere abrazarlo completamente o no. “Roxy era un caso un poco más extremo”, le dijo Wood a la prensa. “Roxy no había estado en el UFC y llegó a The Ultimate Fighter y falló. Entonces fue un poco más extremo de su parte. Para JoJo, creo que esto fue definitivamente decisivo en el UFC, en la medida de lo posible. Pero tenían la misma historia. Jo es definitivamente un atleta. Siendo realistas, es solo una forma de pensar con ella, dándole las herramientas. Mientras ella tenga una buena mentalidad, creo que puede vencer a cualquiera en el mundo”.

“Lo mismo con Roxy. Roxy es solo uno de esos, ella es solo una trabajadora, hombre. Ambas chicas, que acaban de entrar y probablemente de todos mis luchadores, las chicas son realmente hardcore. Solo dedicado a la formación. Tu rutina todos los días. Son duras con ellas mismos. Tengo que decirles que me dejen el entrenador más que cualquier otra cosa, que no los dejemos elegir y ser duras con ellas mismas“.

Calderwood, de 31 años, alguna vez fue uno de los mejores prospectos de peso paja, de la misma manera que Modafferi solía ser uno de los mejores en el mundo, mucho antes de que las MMA femeninas fueran ampliamente practicadas. Después de una temporada en Tristar Gym en Montreal, Calderwood decidió abandonar su país natal de Escocia (Modafferi dejó su hogar adoptivo de Japón) para Las Vegas.

Las instalaciones y la tecnología en el UFC Performance Institute eran demasiado tentadores para dejar pasar a Calderwood. Pensó que decidiría sobre el aspecto de la capacitación de MMA que tenía en Las Vegas. Calderwood terminó conformándose con Syndicate en base a las recomendaciones de antiguos socios de capacitación, conversaciones de Instagram con Wood y el lujo de contar con compañeros de entrenamiento femeninos en Modafferi y Jessica-Rose Clark.

“Una vez que Calderwood entró al edificio, Wood dijo, no tomó mucho para encender el interruptor. La habilidad natural ya estaba allí”, dijo. Este seguía siendo el mismo 'Bad Mofo JoJo', que terminó 19-2 en kickboxing y terminó violentamente con jugadores como Valerie Letourneau y Ashley Cummins.

“Ella quiere ser una campeona”, testificó Wood. “Ella quiere ser una de las mejores. Si tienes ese tipo de mentalidad y estás dispuesto a superarlo y probar cosas, estás dispuesto a hacer algunos cambios y abrir ideas, eso nos facilita a todos. Solo necesitaba un empujón en la dirección correcta y ahora creo que estamos allí”.

“Ella vino aquí con la mentalidad correcta y la idea correcta de querer hacer esos cambios. Tal vez ella no había estado en el mejor lugar mentalmente, físicamente. Lo que sea. Y tan pronto como comenzó a ver las piezas del rompecabezas y las cosas cambiaron, creo que pudo ver la luz al final del túnel. Es difícil tener tanto tiempo libre para cualquier luchador. Sentado en un par de pérdidas, es horrible”, agregó.

Más que nada, Wood dijo que trabajó en el juego mental de Calderwood y Modafferi. Wood dijo que cree que a Modafferi siempre le dijeron los entrenadores que nunca será un delantero. "Ella ahora es una muy competente con un impresionante instinto asesino recién formado". Calderwood, dijo Wood, no confiaba en su forcejeo.

Eso ciertamente parece haber cambiado, si la presentación de Faria es una indicación. “Una de mis cosas más importantes, creo que pelear tiene una parte mental tan grande", atestiguó Wood.

“No importa qué tan talentoso seas, no importa cuán fuerte, atlético seas, si no tienes la mentalidad, la mente para ello, no vas a llegar muy lejos. Ambas chicas tienen mentes increíblemente duras y son muy, muy fuertes mentalmente. Solo se trataba de que ellos descubrieran eso”.



En una era de especialización y luchadores que tienen entrenadores diferentes para cada parte de su vida, desde golpear hasta forcejear, desde nutrición hasta mental, Wood se imagina a sí mismo como un gato de todos los oficios, una suerte de cuchillo de ejército suizo.