Liddell revela detalles para la trilogía de Ortíz

Liddell reveló la noticia el miércoles en una entrevista con Larry King Now. MMA Fighting informó anteriormente que Golden Boy Promotions había presentado una solicitud ante la Comisión Atlética del Estado de California para un evento que se celebrará el 24 de noviembre en The Forum in Inglewood con Liddell y Ortíz como principal atracción, sin embargo, la pelea aún no se había oficializado.

“The LA Forum, 24 de noviembre. Estoy muy emocionado y va a ser una buena decisión”, dijo Liddell, de 48 años.

Un legendario ex campeón de peso semipesado del UFC, Liddell, de 48 años, anunció sus intenciones de regresar a MMA el pasado mayo en una entrevista con MMA Fighting. Desde el comienzo, Liddell dijo que tenía como objetivo una tercera pelea contra su viejo rival del octágono, el ex campeón semipesado Ortíz.

Liddell y Ortíz tuvieron una acalorada remontada en julio previo a la ceremonia anual del Salón de la fama del UFC en Las Vegas. El video de esa reprimenda se puede ver arriba. Liddell (21-8) no ha peleado profesionalmente desde 2010.

“Realmente no salí como quería'. Quería volver a estar en forma y ver si podía pelear de nuevo”, testificó. “No terminé mi carrera en mis propios términos, y esta es mi oportunidad de hacerlo”.

Ha derrotado dos veces a Ortíz en el pasado, primero noqueando a The Huntington Beach Bad Boy en una pelea sin título en 2004, y luego repitiendo el favor para defender con éxito su correa de peso semipesado en 2006. Ortíz (19-12-1) se retiró en enero de 2017 luego de una victoria en la primera ronda sobre Chael Sonnen bajo el paraguas de Bellator.

En el momento de su salida, Ortíz había ganado tres de sus últimas cuatro peleas. La entrevista completa de Liddell con King se emitirá el 3 de septiembre a las 11 a.m. PT en Hulu y Ora TV.