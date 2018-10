Sobre el récord invicto de Tatiana Suárez

La primera vez que Tatiana Suárez consideró competir en deportes de combate fue en 1994, cuando estaba viendo un torneo de lucha en el Inland Empire de California. Ella estaba allí para apoyar a su hermano de 10 años, Chris López, un luchador desde los primeros días, y recurrió a su madre con una declaración lo suficientemente inocente.

“Yo también quiero luchar”, dijo Suárez. Su madre, que había crecido con hermanos que lucharon, todos ellos muchachos, le dio malas noticias. “Las chicas no luchan”, dijo su madre. En ese momento, Suárez señaló dónde estaba compitiendo Marcie Van Dusen, de 12 años, en las esteras.

“Ella está luchando”, testificó Suárez. Y efectivamente, estaba Van Dusen, que una década más tarde pasó a competir en las Olimpiadas de Verano 2008 en Beijing, dictando el espacio frente a ellos. Su madre, después de haber sido revisada por una determinada niña, levantó las manos.

“Me miró como si, bueno, la próxima semana, creo que puedes probarlo”, recuerda Suárez. “Entonces la semana siguiente estaba en la práctica, y lo hice realmente bien. No mucho después de que gané mi primer torneo, inmovilicé a todos, y mi madre dijo, wow ... ella está bien, ¿así que supongo que vamos a dejar que lo haga?”.

Suárez tenía 3 años y medio en ese momento. ¿Cómo recuerda los acontecimientos que dieron forma a su vida durante los siguientes 24 años en un detalle tan vivo, de algo que sucedió hace tanto tiempo? Bueno, ella no. “No, no, no recuerdo nada de eso”, dice ella. “Eso es justo lo que mi madre me contó”.

Todo lo que Suárez sabe es que la lucha siempre ha sido parte de su vida. Ella estaba enganchada desde su memoria se extiende. Mientras algunos niños yacían en la cama soñando los sueños de sus hijos, a la edad de cinco años, Suárez soñaba con plantar omóplatos en las esteras y ganar el oro olímpico.

Avance al 2018, y Suárez es un contendiente en la división de peso paja del UFC, preparándose para la pelea pública más grande de su vida. Se enfrentará a la ex campeona Carla Esparza en el UFC 228 en Dallas, con un récord perfecto de 6-0.



Ha sido un ascenso relativamente silencioso para ella en el UFC siempre bullicioso. Suárez apareció en The Ultimate Fighter 23, ganando el torneo con una sumisión de primera ronda de Amanda Cooper a través de D'Arce Choke. Ella cedió una gran cantidad de impulso después de sufrir una lesión, pero regresó 16 meses después para tomar una decisión sobre Viviane Pereira. En su última pelea, fue contratada para enfrentar uno de los nombres de moda en la industria, la joven Alexa Grasso, la luchadora nacida en México que había sido destinada a un gran éxito desde que llegó desde el Invicta FC.

La pelea tuvo lugar en Santiago, Chile, y transmitió el ambiente de 'visión del futuro'. No duró tanto tiempo. Suárez, el luchador, demostró su obstinación como luchadora al tocar a Grasso en la primera ronda. Si el foco estaba en Grasso entrando, Suárez desvió su mojo y lo trajo de vuelta a Rancho Cucamonga.

“Creo que [UFC] pensó que ambos estábamos ansiosos, y muchas personas pensaron que ganaría esa pelea”, dice Tatiana. “Creo que la gente se preguntaba por qué pondrían a dos aspirantes entre sí, especialmente con Alexa siendo más una luchadora de pie y yo siendo más un luchador”.

Suárez dijo que sabía desde el principio qué el resultado sería, porque Grasso tiende a luchar con una llamarada semi-salvaje, un pequeño detalle que ella vio como un hilo suelto en un suéter que podría destrozarlo todo. Suárez tiene que ver con los detalles, así como con la inevitable ruptura de los mejores planes.

Si su habilidad para improvisar a través del caos todavía era un rumbo secreto hacia Santiago, ya no estaba en el punto medio de la primera ronda. “Me encantan las revueltas”, dice ella. “Puedo hacerlo todo el día, puedo hacerlo durante horas, horas y horas. Lucho con chicos de la escuela secundaria y dicen: ¿alguna vez te paras? Yo soy como, no. Puedo sentir que la gente se rompe antes de que se den cuenta de que se están rompiendo. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que presentara a Alexa porque ella lucha mucho, y yo soy bueno en eso “.

“Lucho con niños de preparatoria y dicen: ¿alguna vez te paras? Yo soy como, no. Puedo sentir que la gente se rompe antes de que se den cuenta de que se están rompiendo”

Esparza es también un luchador, ante todo. Un par de años mayor que Suárez, se hizo un nombre en las esteras de Redondo Beach, a unas 60 millas de donde Suárez creció en el sur de California. Después de una distinguida carrera en la escuela secundaria, se convirtió en All-American en Menlo College en Silicon Valley.

En el octágono, a ella le gusta dictar un ritmo. Igual que Suárez. Todo esto es música para los oídos de Suárez; es el tipo exacto de fiesta al que le encanta asistir. Un dictado literal de voluntades: un choque de matones en espacios reducidos. “Es una gran pelea, y creo que es la pelea que todos querían ver”, atestigua. “Quiero decir, incluso mi novio quería verlo. Él dijo: '¡Dios mío, he deseado que pelearas con ella tanto tiempo! Es una luchadora, soy una luchadora, y creo que muchas veces cuando dos personas son buenas en esas dos cosas que hace para una pelea emocionante”.

Esparza llevó su lucha al nivel más alto del deporte al ganar el título inaugural de peso paja femenino de UFC. Al igual que Suárez, ella navegó un campo de exhibición para llegar allí, siendo la temporada TUF 20. Lógicamente hablando, vencer a un ex campeón podría ser el siguiente paso para obtener una oportunidad por el título. Pero la lógica ordinaria no se aplica a Suárez, quien tiene una profunda aversión por dar algo por sentado.

“No soy una de esas personas que me gusta, necesito [una oportunidad por el título] ahora, o en este momento”, menciona Suárez. “Estoy disfrutando mi viaje, y todo lo que me importa es quién está frente a mí. No me preocupo por la siguiente persona más allá de lo que está delante de mí. Sí pienso en cuando vencí a Carla, probablemente sea este número. Entonces probablemente lucharé contra alguien más, luego contra Rose [Namajunas] o lo que sea. Pero no me dije mentalmente: 'Tengo que ganar esta pelea porque necesito una oportunidad por el título'. Me dije: 'Tengo que ganar esta pelea porque alguien más está tratando de vencerla. Yo".

Ella estaba viviendo en el Centro de Entrenamiento Olímpico en Colorado Springs, preparándose para lo que ella pensó, sería la feliz culminación de una odisea que requirió mucha de su determinación durante tantos años. “En mi mente, al entrar en un año olímpico, era como si finalmente iba a hacer lo que dije que iba a hacer: voy a ser un campeón olímpico”, dice.

Estuvo tan cerca, y luego sucedió. Es el diagnóstico de cáncer que recibió, como un meteoro estrellándose contra ella, justo cuando estaba a punto de justificar todas las largas horas en la estera. Cáncer. A los 20 años. Y en el peor momento posible.

Acababa de ganar un torneo en Francia, la Copa del Mundo, que enfrentó a equipos contra equipos como en encuentros duales, mientras amamantaba lo que pensaba que era una lesión en el hombro. Había un dolor allí que irradiaría a través de su mano, haciendo que su brazo se entumeciera. Ella se quejó a su entrenador en ese momento de que el dolor se había vuelto algo insoportable.

Así que cuando regresaron a Colorado Springs, enfrentando un tiempo de inactividad antes de la próxima competencia, la hizo visitar el departamento de medicina deportiva para hacerse una resonancia magnética. Eso es justo lo que ella hizo.

“Me dijeron que iban a hacer una resonancia magnética en mi cuello, diciendo que piensan que viene de mi cuello porque mis nervios estaban realmente mal”, contó. “Dijeron que mis nervios eran como los nervios de un bebé, estaban tan fritos en ese momento. Así que fui allí y encontraron un ganglio en mi tiroides, y me dijeron, por cierto, que ya no se puede luchar, que hay un nódulo en la tiroides que se tiene que examinar, puede ser canceroso. Querían asegurarse de que no pasaba nada, y yo tengo 20 años, no creo que haya nada malo en mí”.

Suárez no tenía ningún historial de cáncer en su herencia familiar, y por lo tanto era desafiante sobre la posibilidad. Sin embargo, saber que su carrera de lucha podría haber terminado, la devastó aún más de lo que mostraría la resonancia magnética. “Voy allí y me dijeron que definitivamente es cáncer y es necesario que te traten. Yo estaba como, ¿qué? Pasó de lo que pensé que era una lesión en el hombro a una lesión en el cuello en la que ya no podía luchar porque era tan malo, y además me dicen que tengo cáncer”.

En ese punto, el vértigo se instaló. El mundo se puso patas arriba. Suárez dijo que no sabía cómo procesar las noticias y, por lo tanto, se volvió hacia adentro, la mentalidad de un competidor que ya empezaba no solo a vencer sino a demostrar que la gente estaba equivocada. “Fue todo a la vez”, dice ella. “Fue un momento muy difícil. Me quedé sola. No involucré demasiado a mi familia. Yo hice todo por mi cuenta”.

“El vértigo se instaló. El mundo se puso patas arriba. Suárez dijo que no sabía cómo procesar las noticias y, por lo tanto, se volvió hacia adentro, la mentalidad de un competidor que ya estaba empezando no solo a vencer sino a demostrar que la gente está equivocada”

La única excepción fue que hizo que su madre fuera con ella para que le operaran la tiroides. “Eso fue porque lo que generalmente hacen es probar un lado de la tiroides para asegurarse de que no sea canceroso, y si no lo es, dejan el otro lado de la tiroides allí. Pero el mío era canceroso y tenía un montón de células cancerosas dentro de los ganglios linfáticos, así que también tuve que extirparlas. Luego estaba yendo al área de mi pulmón, así que tuve que recibir radiación y yodo. Así que pasó de ser algo que no pensé que era demasiado serio para ser algo mucho más serio”.

Sería una recuperación lenta. Dieciocho meses antes de que ella fuera clara, en que Suárez dijo que tenía que transformarse en algo que nunca se había considerado a sí misma, es decir, una persona común. Haciendo cosas ordinarias. No compite, solo se está haciendo un lugar en el mundo. Ella cumplió 21 años y la fiesta no era un objetivo. Vivir era.

Y encontrar una nueva identidad, un propósito. El sueño olímpico había terminado, pero su deseo de competir no era. Ella profundizó su fe y fortaleció su resolución. Ella tenía que encontrar un significado en eso. “En mi opinión, honestamente pensé que esto era algo que Dios había puesto en mi camino, y es una gran historia para que la gente mire”, cuenta. “Sé que muchas personas han tenido cáncer, o conocen a alguien que sí lo ha hecho, y ha impactado a la gente de muchas maneras. Siento que mi historia específicamente puede ayudar a otras personas".

Ella se ríe, la risa incrédula de alguien medio maravillado por su propia historia ridícula. Especialmente ahora que la camiseta pertenece a su pasado, y su vida revisada como una artista marcial mixta está comenzando a florecer realmente. “A veces la gente dice, wow, ¿pasaste por todo esto? Y digo, sí, Dios da sus más difíciles desafíos a las personas que son fuertes, y por eso siempre sentí que era algo que se supone que es parte de mi historia”, dice ella.

“Ahora puedo impactar a más personas y resonar con más personas. Ahora las personas que han pasado por algo, ya sea cáncer o problemas de salud, o algo en lo que quieren cambiar sus vidas, pueden ver mi historia”, comentó. En el UFC, hay muchas historias. No muchos de ellos son de Suárez. Vayan al 2013, a los 23 años, y es alrededor de la época en que Suárez comenzó a aparecer en su gimnasio en Rancho Cucamonga, Millennia MMA.

Ella había salido del otro lado del cáncer, pero todavía se estaba enfrentando a la idea de que su carrera como luchadora llegó a un final tan abrupto y cruel. “Estaba realmente en un lugar muy bajo cuando encontré MMA”, menciona Tatiana. “Fue realmente difícil porque la lucha libre era todo lo que había conocido hasta ese momento y no podía luchar más”.

Ella quiere comunicar lo que no se puede comunicar, y eso se debe a que es difícil para las personas entender qué lucha significado. A lo que ella tuvo que rendirse. ¿Qué ha tenido que importar a su nueva profesión?

“La lucha fue muy seria para mí. Era todo, no era un pasatiempo", dice. "Me lo tomé muy en serio. Incluso en la escuela secundaria, no tenía una vida social. No fui a la fiesta de graduación, ni siquiera caminé en mi graduación. Estuve en pruebas olímpicas. No me importaba ninguna de esas cosas. Para mí, tenía un objetivo más alto, y se trataba de conseguir esa medalla de oro. Entonces, cuando no fue mi camino, fue muy difícil para mí. Fue muy difícil encontrar el camino de regreso, pero lo hice. Ahora estoy aquí, y estoy tratando de ser el mejor del mundo en este momento. Soy muy disciplinado, lo mismo, muy dedicado, y eso es lo que tengo en mente desde que comencé MMA, siendo el mejor del mundo”, prosiguió.

Suárez no hace nada a mitad de camino. Ella clava sus orejas hacia atrás y avanza a toda velocidad. Todo lo que ella hace es acelerado. Antes de debutar en MMA en 2014 - una pelea Gladiator Challenge contra Tyra Parker por el título de peso mosca - su entrenador en ese momento, Marcelo Mafra, la lanzó a un torneo de jiu-jitsu.

Y desde entonces ella ha estado enganchada. Ella entró en MMA, y ha sido un ascenso constante. Ella ganó un par de veces más en la escena regional en California antes de ganar un lugar en TUF. Pasó por las peleas de exhibición con relativa facilidad, con el único peleador que se fue a la distancia con ella siendo Chel-C Bailey para entrar a la casa.

Presentó a JJ Aldrich en los cuartos de final, y luego a Kate Jackson en las semifinales para establecer la pelea con Cooper en la Final. Nadie ha tenido una respuesta para su lucha. La mayoría aparecen como maniquíes que se enfrentan. Suarez ve disparos en las personas de la misma forma que el niño de The Sixth Sense ve personas muertas. Están en todos lados.

Está en su cableado duro disparar sobre las piernas de su oponente y quitárselas. Su instinto consiste en terminar a esa persona lo más rápido posible una vez que estén en el suelo. Ella quiere mostrar que tiene habilidades en los pies, que tiene poder en sus manos, pero los golpes son demasiado tentadores. Esos disparos no son impulsos; son Suárez leyendo en voz alta de una biografía que el destino escribió para ella.

“Creo que la lucha siempre tendrá un lugar especial en mi corazón porque lo hice por mucho tiempo”, dice ella. “Es como tu bebé. Pero MMA también me da la misma adrenalina. Me encanta competir Y no podría competir en cualquier cosa, tiene que ser contra alguien más. No hay nada mejor que golpear físicamente a alguien más con sus propias manos. Es diferente. Es una sensación loca. No hay palabras que puedas poner en ello”.

Hasta el momento, Suárez conoce a Van Dusen, el prodigio de Lake Arrowhead que demostró que las niñas podían luchar y envió a la joven Tatiana en el viaje de su vida. Van Dusen se dio cuenta de un objetivo de competir en los Juegos Olímpicos.



Aunque no ganó una medalla, se llevó plata a casa en los Juegos Panamericanos 2007 en Río de Janeiro. La ruta de Suárez se dirigía a tales destinos, pero había una bifurcación en el camino. Se han escrito cuatro capítulos sobre la vida de Tatiana Suárez hasta el momento. The Wrestler, The Fight With Cancer, The Rebound y The UFC Contender.

Es mucho lo que ha pasado para una mujer de 27 años que ha crecido hasta creer en el arco más amplio de su propósito. Es decir, para mostrarle a la gente que, aunque no todo es posible, mucho lo es. Todo está en la forma en que luchas.

“Siento que siempre estoy aprendiendo”, relata ella. “Si tengo una mentalidad como, tengo 27 años y soy sabia, y he pasado por tantas cosas, nunca voy a crecer como persona o como artista marcial. Entonces para mí, todavía soy joven y tonto. Sé que generalmente tomo buenas decisiones. No soy un loco loco, nada de eso. Definitivamente creo que estoy madurando y siento que tengo mucho más que hacer como artista marcial”.

Al comenzar su pelea con Esparza, dice que estamos en la cima del iceberg. Que todas las cosas que se le impidió hacer entonces, se están desarrollando de diferentes maneras ahora. “Siento que la gente ha visto el uno por ciento de lo que puedo hacer”, comenta. “Cuando todo empiece a juntarse, y creo que lo hará en los próximos años, creo 100 por ciento que nadie podrá detenerme. Mi stand-up se desarrolla constantemente, y una vez que empiezo a incorporar todo junto, realmente no creo que nadie pueda detenerme”.