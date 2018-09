Elogios para McGregor

El próximo 6 de octubre se llevará a cabo una de las grandes peleas del año en el mundo de las MMA, en el UFC 229 a desarrollarse en el T-Mobile Arena de la ciudad estadounidense de Las Vegas, donde Khabib Nurmagomedov defenderá por primera vez su título de peso ligero frente al afamado peleador irlandés y ex campeón pluma y ligero, Conor McGregor.

A poco más de un mes de la esperada pelea, uno de los entrenadores de Nurmagomedov, Javier Mendez, destacó una de las virtudes del luchador irlandés, en declaraciones a Eurobash Podcast: ''No hay cantidad de tiempo que tengamos que nos ayude a ganarle de pie. No hay manera posible. Por lo tanto, no voy a decir, ‘Oh sí, lo prepararemos’ … vamos … despierta … pero no va a funcionar''.

''Tenemos que pelear con nuestras fortalezas''

Por otra parte, planteó cuál será el esquema de pelea del ruso: ''Tenemos que pelear con nuestras fortalezas. Tenemos que encontrar formas de abrir las puertas a donde están sus debilidades. Esta es básicamente la pelea clásica de un golpeador contra un luchador. Tenga en cuenta que ambos pueden atacar, solo que uno es mejor que el otro en cada disciplina''.

''Tiene una relajación increíble, su alcance parece de un científico, sabe cómo leerte, sabe cómo engancharte, sabe cómo ponerte en una trampa, y antes de que lo sepas, ya estas durmiendo. Él es un maestro, en mi opinión, en las artes de pelea. Y también tiene un juego de pie: es bueno en todos lados. No estoy durmiendo sobre lo bueno que es. Estoy preparado para todo, pero es un gran peleador'', agregó Mendez retomando los elogios hacia McGregor.

Cabe destacar que Nurmagomedov obtuvo el cinturón ligero que estaba vacante, el último 7 de abril en New York durante el UFC 223, cuando venció por decisión unánime en cinco asaltos al estadounidense Al Iaquinta.