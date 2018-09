Foto: CNBC Los ápices no gratos de McGregor en UFC

El artemarcialista mixto y ex multicampeón de UFC, Conor McGregor se encuentra en una nueva serie de la promoción UFC donde pegarán un repaso de la carrera y ciertamente la carrera del “Mohamed Ali de las MMA” no ha terminado porque en un mes vuelve a la actividad en el octágono. Pero no todo ha sido grato para él.