Owen Roddy opinó sobre el futuro de McGregor luego del UFC 229

El próximo 6 de octubre se llevará a cabo una de las grandes peleas del año en el mundo de las MMA, en el UFC 229 a desarrollarse en el T-Mobile Arena de la ciudad estadounidense de Las Vegas, donde el afamado peleador irlandés y ex campeón pluma y ligero de la entidad, Conor McGregor (21-3 en MMA, 9-1 en UFC) enfrentará al actual titular del peso ligero y que defenderá el cinturón por primera vez, el ruso Khabib Nurmagomedov (26-0 en MMA, 10-0 en UFC).

Justamente a un mes del combate, uno de los entrenadores de McGregor, Owen Roddy, se refirió a lo que le deparará el futuro a su dirigido una vez finalizada la pelea en declaraciones a Eurobash Podcast: "No sé nada acerca, de si pueda retirarse o no. Nunca me fijo en el futuro para ver qué es lo que puede pasar. La mentalidad de Connor no ha cambiado en absoluto, así que no sé que vaya a pasar con él".

Por otra parte, afirmó que lo que vendrá para The Notorius dependerá de posibles peleas importantes que se puedan llevar a cabo: ''Siempre digo que depende de las peleas disponibles que hayan para Conor. Como dije, si hay otra gran pelea y Conor siente que la disfrutaría, lo hará. Si los fanáticos lo quieren y cosas así, creo que Conor lo tomará''.

Sobre el combate contra Nurmagomedov: ''Esta es potencialmente la pelea más grande de la historia''.

Para cerrar, Roddy dijo que el combate contra el ruso será uno de los más importantes de la historia de las MMA: ''Nunca se sabe, ¿quién sabe? Nos enfocaremos en la tarea que tenemos entre manos ahora. Esta es potencialmente la pelea más grande de la historia. Entraremos y haremos eso y luego él probablemente estará en la próxima pelea más grande de la historia''.

Cabe destacar que la última pelea del irlandés en la entidad fue el 12 de noviembre de 2016 durante el UFC 205 desarrollado en el mítico Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, donde venció por nocaut técnico en el segundo asalto frente al americano Eddie Alvarez y obtuvo el título de la categoría ligero.

Tiempo después tendría su incursión en el boxeo, cuando el 26 de agosto del año pasado, en peso súperwelter, perdió por KOT en el décimo round frente a Floyd Mayweather Jr. en el mismo escenario donde enfrentará a Nurmagomedov.