Montaño le respondió con dureza a Shevchenko

La cartelera del UFC 228 que se llevó a cabo en la noche del sábado en el American Airlines Center de la ciudad de Dallas, Estado de Texas, se vio revolucionada horas antes del evento, con la cancelación del evento semiestelar que iban a sostener la campeona de peso mosca femenino, la estadounidense Nicco Montaño quien iba a defender por primera vez su cinturón frente a kirguisa que representa a Perú, Valentina Shevchenko.

Montaño se bajó del combate antes del pesaje del viernes debido a complicaciones renales que responden al corte de peso. Por consecuencia, UFC decidió despojar a la estadounidense de su título, que ahora Shevchenko podrá disputar nuevamente antes de fin de año, frente a una rival a designar.

A pesar de que la pelea no se disputó, Shevchenko y Montaño siguieron la disputa en las redes sociales, donde publicaron sendos mensajes. The Bullet fue la primera en hacerlo en su cuenta de Twitter y fue crítica con la condición de la estadounidense: “No estoy sorprendida de esta situación con Nicco. Y lo dije antes. Ella para salirse de la pelea en cualquier momento. Ella ya ha intentado evitar esta pelea varias veces. Es mi tercera preparación para esta pelea''.

Horas más tarde, le tocó el turno a Montaño, que publicó una carta en Instagram donde criticó a UFC por haberla desalojada de su campeonato: "Quiero agradecer a todos mis partidarios continuos. Desafortunadamente es la primera vez que pierdo peso y esto significa la pérdida del título que me costó mucho en conseguir. Y si me preguntan si me parece que está decisión es exagerada, solo voy a recordarles que hubo muchos otros luchadores que no han sido castigados con tan enorme sanción. Lamentablemente, no soy uno de esos que traen mucho dinero a la compañía''.

''No tenía intención de abandonar la pelea''

''Había dejado de sudar temprano, mis riñones se habían apagado y tenía un desequilibrio de electrolitos. Mis niveles de sodio eran demasiado altos. Cuando llegué al hospital, el médico me recomendó que era mejor no pelear, ya que si hubiera esperado incluso 30 minutos más podría haber sufrido problemas cardíacos. Dicho esto, no tenía intención de abandonar la pelea. Me veía bien en los entrenamientos abiertos'', explicó Montaño sobre las complicaciones que la obligaron a bajarse del combate.

Por otra parte, no tuvo piedad con Shevchenko a quien tildó de ''matona y mentirosa'': ''Había pedido la pelea para octubre. Sabiendo esto, dejé de lado los desafíos de otras peleadoras, que para mí son legítimas, y que también preguntaban por mi nombre. Sin embargo, le dieron a ella la opción de elegir la fecha para septiembre. Así que, sin otra opción y con el respaldo que tiene esta matona y mentirosa en Internet, me vi obligada a aceptar dicha fecha o sino ella iba a amenazarme con manchar mi imagen de todos modos''.

''Nunca he experimentado trabajar con un oponente (por Shevchenko) que es tan desalmada e irrespetuosa. Solo garantizó que voy a regresar para recuperar mi cinturón'', concluyó Montaño.