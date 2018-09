Chiesa - Condit en planes para UFC 232

Hay novedades sobre lo que podría ser una futura contienda en el peso welter. Después de avisar que subiría de división, el estadounidense Michael Maverick Chiesa (14-4 en MMA, 7-4 en UFC) parece tener rival para combatir antes de fin de año.

Chiesa había desafiado hace pocos días al ex-campeón interino de las 170 libras, Carlos Condit (30-12 en MMA, 7-8 en UFC) que finalmente respondió positivamente en las últimas horas en su cuenta de Twitter. Si bien todavía no está confirmada, la pelea está en planes para UFC 232, que se llevará a cabo el 29 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde el combate estelar de la velada será protagonizado por Cris Cyborg, que defenderá el Título Pluma, frente a la brasileña Amanda Nunes, campeona del peso gallo.

In in @UFC @seanshelby @MikeMav22 see you in December big guy https://t.co/5fA3DNGSb3