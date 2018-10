Ponzinibbio no está comprando la 'excusa' de Dos Anjos para UFC

El espectáculo tendrá lugar en Buenos Aires, no muy lejos de su ciudad natal, La Plata, y Ponzinibbio será el cabeza de cartel. Él quería que todo fuera tan bueno como podría ser. Quería que Rafael dos Anjos, el ex campeón de peso ligero del UFC, fuera su oponente el 17 de noviembre.

“RDA quiere pelear en noviembre, perfecto. Tenemos un evento épico e histórico en Sudamérica. Él es muy popular. Es brasileño, soy argentino. Esto es increíble. Lucho con RDA”, aseveró Ponzinibbio.

Dos Anjos, sin embargo, no estaba interesado en viajar hasta Argentina para esa pelea. Dijo que pelearía contra Ponzinibbio, pero más cerca de su hogar en California, porque su esposa está embarazada. Ponzinibbio le dijo a MMA Fighting que él no está realmente comprando la razón de dos Anjos, porque él estará fuera de casa la misma cantidad de tiempo. Argentina es solo un vuelo más largo.

“Si dices que la pelea es en México, está bien, lo entiendo”, dijo Ponzinibbio. “Tienes una gran altitud. Tienes que ir dos, tal vez tres semanas antes de la pelea. Pero en Argentina, no tienes altitud, no tienes un huso horario diferente al de tu país. En Argentina, peleas el sábado y vuelves el domingo. Es la misma mierda si él luchó en Las Vegas o en Los Ángeles”.

Ponzinibbio, de 31 años, todavía encabezará su país de origen, contra Neil Magny. Pero 'Gente Boa' tenía su corazón puesto en lo que él pensó que sería una pelea de dibujo más grande para Buenos Aires. Además, dos Anjos está en el puesto 3 en el ranking welter oficial del UFC, mientras que Magny es el No. 8. Ponzinibbio se ubica en el No. 10.

Cuando se le preguntó si sentía que una victoria sobre Magny lo acercaría a una oportunidad por el título, Ponzinibbio se rió. El ex compañero de reparto de Ultimate Fighter Brasil dijo que cree que debería haber ganado un ranking más alto y peleas más prestigiosas después de noquear a Gunnar Nelson en la primera ronda del año pasado, pero eso no sucedió.

En cambio, peleó y venció a Mike Perry en UFC en FOX 26 en diciembre pasado. “El UFC no tiene reglas”, menciona Ponzinibbio. “Creo que me merezco un hombre entre los primeros cinco. Vencí al No. 8 en el mundo (Nelson) en 82 segundos”.

Dicho todo esto, Ponzinibbio (26-3) ha preparado un excelente currículum. Ha ganado seis récords y tiene un récord de 8-2 en el UFC desde 2013. Ponzibbio cree que también habría ganado TUF Brasil, si no fuera por una mano rota que lo dejó fuera de la final.

Magny (21-6) ha ganado dos seguidas y es uno de los artistas más consistentes en las 170 libras en el UFC. Ponzinibbio sabe que no será fácil, pero tiene mucha confianza.

“Lo termino. Estoy muy emocionado por la pelea”

Ponzinibbio, por supuesto, quiere montar un espectáculo para su país. Él sabe que si él no fuera un peso welter superior en el UFC, la promoción podría no haber llegado incluso a la Argentina en 2018. Hay un sentido de responsabilidad allí, razón por la cual Ponzinibbio estaba emocionado de luchar contra alguien con el nombre de dos Anjos. Aún no cree que el razonamiento del brasileño sea sólido.

“Esto no es una excusa real, esta es una excusa estúpida”, atestigua Ponzinibbio. “Es estúpido. No lo sé, hombre. No sé qué le dijo el UFC a RDA sobre tomar la pelea. Pero la excusa de la RDA es ridícula”.