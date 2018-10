¿Conferencia de prensa cerrada o abierta al público?

Conor McGregor ha causado bastante revuelo antes de la primera conferencia de prensa para promocionar el UFC 229. McGregor, el campeón de peso liviano Khabib Nurmagomedov y el presidente de UFC Dana White aparecerán el jueves en el Radio City Music Hall de Nueva York.

La promoción ha declarado el evento, que incluirá un enfrentamiento, cerrado al público e invitados a una fiesta en Times Square. Seguir las reglas nunca ha sido el fuerte de McGregor, por lo que no debería sorprender que el ex campeón de dos divisiones tuiteara a sus 7.2 millones de seguidores que “la conferencia de prensa estará abierta al público”.

¿McGregor's costo de admisión? Una botella de su nuevo whisky Proper No. Dos botellas te llevan al frente de la línea. McGregor dijo que su séquito tomará medidas para garantizar el acceso bajo esa condición, a pesar de los deseos de UFC (a través de Twitter).

Esto probablemente no sea más que un movimiento de marketing inteligente por parte de McGregor para vender su whisky irlandés. Aún así, será interesante ver cuán grande se forma una multitud afuera del Radio City Music Hall para entrar.

El UFC podría querer aumentar la seguridad. UFC 229 se lleva a cabo el 6 de octubre en T-Mobile Arena en Las Vegas y se transmite por pay-per-view después de las preliminares en FS1 y UFC Fight Pass.

Para obtener más información sobre UFC 229, visite la sección Rumores de UFC del sitio.