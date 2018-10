Cyborg: "Es una traidora. Creo que es una vergüenza"

La pelea de campeones contra campeones entre Cris Cyborg y Amanda Nunes en UFC 232 a fin de año es una aventura de alto riesgo. Cyborg está poniendo su título de peso pluma en la línea, y según muchos, esta pelea determinará quién debe llevar el honor de mejor luchadora femenina de todos los tiempos.

Pero para Cyborg, esta pelea es más que eso, es una pelea por el honor de su país de origen. Cabe recordar que en un pasado no muy lejano, Colby Covington generó mucha molestia cuando insultó a las personas brasileñas hace algunos meses. No se refería a un peleador, no se refería a alguien en concreto. Se refería a todos los ciudadanos de Brasil.

Como nativa de Brasil, Cyborg se ha ofendido con los comentarios de Covington y cree que Nunes, también un nativo brasileño, es un traidor por continuar entrenando junto a Covington.

" 'Creonte' es una palabra brasileña que significa traidor", dijo Cyborg a FanSided recientemente. "Creo que es vergonzoso que UFC haya convertido a Amanda en la primera campeona brasileña y en vez de representar a Brasil cuando pelea, se hace llamar American Top Team. Ella no respeta a los fanáticos brasileños de MMA cada vez que entra en la jaula como parte del American Top Team", agregó.

La traición de Nunes parece haber tocado la fibra sensible de Cyborg, quien explicó que la razón por la que era tan reacia a pelear con Nunes cuando la llamaba el año pasado era porque quería que los campeones brasileños se mantuvieran unidos. Pero, Cyborg dice, ahora que se da cuenta de que Nunes no tiene ninguna lealtad a su país, está planeando darle una lección dentro de la jaula.

Cyborg repitió su postura en Twitter, diciendo que a pesar de su ciudadanía estadounidense, nunca dejará de ser brasileña y no tolerará ese nivel de falta de respeto de un compañero de equipo.

Just because I became an American citizen doesn’t mean I stopped being Brazilian. I would never represent a team or let a teammate disrespect my country and our people by calling it a dump and us filthy animals