McGregor y Khabib calentaron la previa de UFC 229

En dos semanas, más precisamente el próximo 6 de octubre se llevará a cabo una de las grandes peleas del año en el mundo de las MMA, en el UFC 229 a desarrollarse en el T-Mobile Arena de la ciudad estadounidense de Las Vegas, donde el afamado peleador irlandés y ex campeón pluma y ligero de la entidad, Conor Notorius McGregor (21-3 en MMA, 9-1 en UFC) enfrentará al actual titular del peso ligero y que defenderá el cinturón por primera vez, el ruso Khabib The Eagle Nurmagomedov (26-0 en MMA, 10-0 en UFC).

Este jueves por la tarde en el Radio City Hall de la ciudad de Nueva York se llevó a cabo la primera conferencia de prensa entre McGregor y Khabib, que también contó con la presencia del presidente de UFC, Dana White.

McGregor sobre Khabib: ''Es un peleador amateur, tiene los números pero no tiene la calidad para derrotarme''

Como siempre, el irlandés se mostró candente, llegó media hora tarde a la conferencia, interrumpió continuamente a Nurmagomedov y hasta promocionó su nueva marca de whisky. McGregor no tuvo contemplaciones y calentó el evento desde el primer momento: "Me preparé para la guerra, voy a acabar con esta rata. Aunque son cinco rounds, sólo durarás uno. Es un peleador amateur, tiene los números pero no tiene la calidad para derrotarme. Le pisaré la cabeza el próximo 6 de octubre''.

Mientras que el ruso no se quedó atrás y amenazó al irlandés: ''Voy a volver a McGregor humilde. Ya sabemos que cada vez que se cansa 'tapea' como una gallina. Tu vienes aquí por dinero, sólo por eso. Yo estoy aquí por el legado. Regresa al boxeo".

Por otra parte, Notorius recordó el incidente de UFC 223, donde luego del pesaje del evento atacó el bus en el que justamente se encontraban los luchadores, entre ellos Khabib: ''Simplemente le agradezco al Señor Jesucristo que el tipo no tuvo las pelotas para bajar de ese autobús, o que la puerta del autobús no se abrió, porque créanme, si la puerta del autobús se hubiera abierto, este tipo estaría muerto en este momento. Este tipo estaría en una caja, y yo estaría en una celda, y no tendríamos esta gran pelea en frente de nosotros''.

"Vino con 40 personas y esto muestra su debilidad. Vamos a estar solos el 6 de octubre", respondió Khabib limitándose en la respuesta sobre el incidente del bus.

Para cerrar, McGregor tuvo un mensaje para con el pueblo ruso, cargando sobre Khabib: ''Ganaré por el pueblo ruso. Eres una rata mentirosa que has estado involucrado con oligarcas rusos''. Mientras que The Eagle valoró el respeto por sobre todas las cosas en el cierre de la conferencia. "Mi padre me enseñó a respetar y a no darme por vencido. El 6 de octubre le voy a enseñar a respetar a la gente".

La conferencia de prensa completa