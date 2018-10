Tyron Woodley y una lesión que lo mantendrá al margen

Para Tyron Woodley (19-3-1en MMA, 9-2-1 en UFC), actual Campeón de Peso Welter UFC, no todas son buenas noticias ya que en las últimas horas se confirmó una lesión que lo mantendrá al margen de la competencia por un buen lapso de tiempo.

Resulta que tras hacerse una resonancia magnética en los últimos días se confirmó que Woodley posee una dislocación en el pulgar de la mano derecha, con lo que estará fuera del octágono entre 8 y 12 semanas: ''Me disloqué el pulgar durante mi pelea con Darren Till. Me rompí los tres ligamentos. Tendrán que hacerme una cirugía para dar más estabilidad a mi mano y minimizar la posible artritis'', confirmó The Chosen One a ESPN.

La idea de Woodley en caso de no tener lesión hubiese sido combatir el próximo 3 de noviembre en el Madison Square Garden Nueva York durante el UFC 230, en una unificación de campeonato con el Titular Interino Welter, Colby Covington (14-1 en MMA, 9-1 en UFC), en lo que podría haber sido la pelea estelar de aquella velada. Aún así la pelea entre Woodley y Covington estaría en planes para el próximo año, según el presidente de UFC, Dana White, en una declaraciones a la prensa el último jueves.

El último combate de The Chosen One fue el 8 de septiembre pasado, cuando en el American Airlines Center de Dallas, Estado de Texas, durante UFC 228, cuando retuvo por cuarta vez el cinturón de peso welter tras derrotar por sumisión en el segundo asalto a Darren Till.