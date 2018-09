Se va delineando la cartelera de UFC 232

A pocos días del evento más importante del año para UFC, con lo que será el duelo entre el campeón ligero Khabib Nurmagomedov y el irlandés Conor McGregor, el próximo 6 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, también se comienzan a delinear lo que serán las últimas carteleras importantes de la entidad.

El 29 de diciembre en el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, se llevará a cabo UFC 232, el último evento del año de la entidad más importante de las MMA a nivel mundial, donde el combate estelar de la velada será protagonizado por Cris Cyborg (20-1-0-1NC en MMA, 5-0 en UFC), que defenderá el Título Pluma, frente a la brasileña Amanda Nunes (16-4 en MMA, 9-1 en UFC), campeona del peso gallo.

Por otra parte en la misma cartelera, se confirmó la pelea entre el ex campeón interino welter, Carlos The Natural Born Killer Condit (30-12 en MMA, 7-8 en UFC) y el ex peso ligero categoría, Michael Maverick Chiesa (14-4 en MMA, 7-4 en UFC). Tras su derrota con Anthony Pettis, Chiesa decidió subir de categoría y hace un par de semanas desafió a Condit a combatir antes de fin de año. Condit respondió positivamente al desafío de Chiesa y finalmente las negociaciones llegaron a buen puerto para poder pelear en los últimos días del año.

Además otra pelea confirmada para la velada del 29 de diciembre, es el duelo entre el veterano de las MMA y ex campeón ligero de UFC, B.J.Penn (16-12-2 en MMA, 12-11-2 en UFC), quien en su regreso al octágono después de más de un año y medio enfrentará a Ryan Hall (6-1 en MMA , 2-0 en UFC), en categoría ligero.

Mientras que también si bien está pelea no está confirmada, el presidente de UFC, Dana White, dijo en las últimas horas en un reportaje a ESPN que el desquite entre el sueco Alexander Gustafsson (18-4 en MMA, 10-4 en UFC) y el estadounidense Jon Jones (22-1-1NC en MMA, 16-1-1NC en UFC), podría tener altas chances de concretarse en UFC 232. La primera contienda entre ambos se la llevó Jones por decisión unánime durante UFC 165 en septiembre de 2013, cuando retuvo el Título Semipesado.

Sobre la posibilidad de está pelea, Jones fue entrevistado por RT Sport y adelantó que sería un gusto combatir de vuelta con Gustafsson: ''He estado escuchando sobre la posibilidad de que Alexander Gustafsson será la primera persona contra la que pelee cuando regrese, lo que me tiene entusiasmado. Mucha gente siente que él me ganó la primera vez que peleamos, no fue así, estuvo cerca, pero no me ganó''.

Hasta ahora la cartelera de UFC 232 quedaría conformada de la siguiente manera:

Crys Cyborg vs. Amanda Nunes - Título Pluma en poder de Cyborg

Carlos Condit vs. Michael Chiesa - Peso Welter

Corey Anderson vs. Ilir Latifi - Peso Semipesado

BJ Penn vs. Ryan Hall - Peso Ligero