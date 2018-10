Khabib no tendrá en su esquina a su padre en UFC 229

¿Recuerdan al padre de Khabib Nurmagomedov, Abdulmanap Nurmagomedov, a quien el irlandés Conor McGregor llamó “cobarde tembloroso” en la conferencia de prensa del UFC 229 a principios de este mes?

Finalmente, no se presentará hasta UFC 229 el 6 de octubre, después de todo. Según un informe reciente del medio RT.com, a Abdulmanap no se le otorgará una visa para viajar a los Estados Unidos.

Nurmagomedov participó en un proceso de entrevista en Estambul para adquirir su visa, pero reveló a una agencia de noticias rusa, TASS, que no tuvo éxito en su intento. Al parecer, Abdulmanap necesita proporcionar más información para obtener su visa, pero no tendrá tiempo suficiente para hacerlo antes del Pay per View UFC 229 el próximo fin de semana en Las Vegas.

Parece que Dana White y el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, no pudieron llegar a un trato. Esto parece ser la norma cuando se trata con el mayor 'Águila'. Cabe recordar, que a Nurmagomedov se le negó su visa el año pasado para el choque de Khabib en UFC 209 con Tony Ferguson.

Khabib nunca llegó a esa pelea después de ser hospitalizado por problemas de reducción de peso, pero se entiende la idea; Abdulmanap es un hombre difícil de llevar al extranjero. No hace falta decir que Khabib no va a actuar de manera diferente sin la asistencia de su padre para UFC 229.

Igual que él no lo haría si estuviera allí. Eso es porque Khabib ha demostrado ser una fuerza irrompible dentro y fuera de la jaula. Su preparación, ejecución y éxito no van a cambiar con esta noticia.

Dicho esto, estamos seguro de que McGregor estará encantado de usar esta información para minimizar a Khabib en la segunda conferencia de prensa de UFC 229 la próxima semana en Las Vegas.