Owen Roddy: “Khabib haciendo peso y podría ser una preocupación”

Dada la historia de Khabib Nurmagomedov de encontrar problemas con su peso, el destacado entrenador de Conor McGregor, Owen Roddy, admitió que la batalla de Rusia con la báscula 'podría ser una preocupación' antes de UFC 229.

“Podría ser una preocupación, sí. Ha ocurrido antes”

Habló Roddy con Peter Carroll en el podcast Eurobash de MMA Fighting. “No te concentres en lo que está fuera de tu control, solo puedes concentrarte en lo que tienes control. No sabemos qué podría pasar, cualquier cosa podría pasar”, manifestó.

Roddy recordó cómo McGregor tomó una breve pelea contra Chad Mendes cuando José Aldo se retiró de su enfrentamiento en UFC 189 e insistió en que el equipo SBG de McGregor solo puede centrarse en preparándolo para la cita en este momento. “Tuvimos que pasar con Aldo hace un par de años, tuvimos un cambio de último momento con Mendes. Realmente no nos afectó. Volvimos a entrar, hicimos un par de pequeños ajustes, entramos y hicimos lo que teníamos que hacer”, atestiguó Roddy.

Luego, agregó: “Cualquier cosa puede suceder en el juego de lucha, pero solo podemos centrarnos en lo que tenemos sobre el control y eso es preparar a Conor, concentrarlo en volver a la jaula y hacer lo que mejor hace, en eso nos estamos enfocando”.

Aunque pasarán casi dos años desde que McGregor se llevó por última vez al octágono cuando se enfrente con 'The Eagle' en el T-Mobile Arena, Roddy insistió en que el irlandés ha mejorado desde la última vez que lo vimos competir en MMA.

“Es familiar, vuelve al mismo tipo de sentimiento que siempre. Siempre está tranquilo, tranquilo y calculado, es inteligente cuando está allí, sabe cuándo lanzar y cuándo no. Es como volver a la normalidad”, explicó Roddy.

“Conor obviamente ha mejorado con sus manos, son mucho más afiladas. Su lucha, su jiu-jitsu también, no ha dejado de entrenar. No ha peleado, pero no ha dejado de mejorar en los últimos dos años desde que [el último] peleó en el Octágono. Es un luchador mucho mejor, pero todavía tiene esa misma mentalidad. Sigue siendo tan fuerte como siempre, sigue siendo inteligente allí como siempre. Estoy emocionado de verlo de vuelta allí”, cerró.