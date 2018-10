Se confirmó la segunda conferencia de prensa entre McGregor y Khabib

<p>Está semana, más precisamente el sábado 6 de octubre se llevará a cabo una de las grandes peleas del año en el mundo de las MMA, en el <strong>UFC 229</strong> a desarrollarse en el T-Mobile Arena de la ciudad estadounidense de Las Vegas, donde el afamado peleador irlandés y ex campeón pluma y ligero de la entidad, <strong>Conor <em>Notorius</em> McGregor</strong> (21-3 en MMA, 9-1 en UFC) enfrentará al actual titular del peso ligero y que defenderá el cinturón por primera vez, el ruso <strong>Khabib <em>The Eagle</em> Nurmagomedov</strong> (26-0 en MMA, 10-0 en UFC).</p> <p><strong>Este jueves se llevará a cabo la segunda conferencia de prensa entre ambos contendientes</strong>, que será a partir de las 3pm hora local (19 hora argentina) en el Park Theater de Las Vegas, misma sede donde se llevará a cabo el evento. A diferencia de la primera conferencia que solo estuvo abierta para la prensa acreditada, en está habrá presencia del público en general.</p> <p><a href="https://www.vavel.com/ar/ufc-en-espanol/2018/09/22/944660-mcgregor-y-khabib-calentaron-la-previa-de-ufc-229.html">Cabe destacar que la primera conferencia de prensa</a>, se realizó el jueves 20 de septiembre pasado en Radio City Hall de la ciudad de Nueva York, con la presencia de los dos peleadores y la mediación del presidente de <strong>UFC</strong>, <strong>Dana White</strong>. En está segunda, también solo estarán presentes McGregor, Khabib y White.</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="270" src="//www.youtube.com/embed/K2m4VdDMngg" width="480"></iframe></p> <p> </p> <p>Entre las declaraciones más destacados del encuentro del pasado 20 de septiembre, McGregor no tuvo contemplaciones y calentó la conferencia desde el primer momento: "<strong>Me preparé para la guerra, voy a acabar con esta rata</strong>. Aunque son cinco rounds, sólo durarás uno. Es un peleador amateur, tiene los números pero no tiene la calidad para derrotarme. Le pisaré la cabeza el próximo 6 de octubre''.</p> <p>Por su parte, Khabib no se quedó atrás y amenazó al irlandés: ''<strong>Voy a volver a McGregor humilde</strong>. Ya sabemos que cada vez que se cansa 'tapea' como una gallina. Tu vienes aquí por dinero, sólo por eso. Yo estoy aquí por el legado. Regresa al boxeo".</p> <p>La semana de actividades previas al gran evento comenzará el miércoles con un entrenamiento público que se realizará también en el Park Theater a partir de las 3.30 pm hora local (19.30 hora argentina) con la presencia de McGregor y Khabib y también los protagonistas de la pelea semiestelar, <strong>Tony Ferguson y Anthony Pettis</strong>. El viernes se llevará a cabo el pesaje ceremonial en el T-Mobile Arena a partir de las 5pm hora local (21 hora argentina). Todas las actividades serán abiertas al público y gratuitas.</p>