Cian Cowley: “Los 'luchadores reales' saben que McGregor saldrá victorioso”

Cian Cowley ha sido una de las figuras más destacadas en el campo del Equipo McGregor en los últimos años, y el Dubliner cree que su compañero de equipo silenciará enfáticamente a sus críticos el sábado por la noche.

Cowley, quien recientemente prometió su futuro a Brave CF luego de una victoria por nocaut en su debut bajo el estandarte, cree que la gente debería haber aprendido a no dudar de Conor McGregor, dada su historia de superación de oponentes de alto nivel en los últimos años en el Octágono.

“La gente se apresura a olvidar la habilidad de Conor, dónde ha estado, las peleas en las que ha estado y el nivel de oponentes [que ha enfrentado]. Cada vez que se le compara con estos muchachos, siempre es la misma charla. Simplemente no sé cómo la gente no lo ve”, atestiguó Cowley al podcast de Eurobash.

Luego, agregó: “Piénsalo: la pelea de Mayweather y todo lo que ha sucedido desde entonces ... la pelea de los Álvarez debe ser hace dos años. Él será un luchador diferente ahora de lo que era entonces. Eso es hace mucho tiempo. Ha madurado como un luchador, especialmente después de lo que ha pasado con Mayweather. Tuvo 30 minutos con Mayweather y todo el campamento se involucró en esa pelea ... ese es un tipo de nivel diferente”.

Cowley desestimó la idea de que la hostilidad entre SBG y Khabib Nurmagomedov está llevando a 'The Notorious' a la vanguardia. La pelea por el título de peso ligero que lo abarca todo, pero el 'trabajo duro' y las 'guerras en el gimnasio' son la única forma de prepararse para el combate de rencor.

“No es así ... no es que haya un odio loco hacia ellos o algo así ... no es así. Se trata más de poner el trabajo duro y tener las guerras en el gimnasio porque no se puede negar el trabajo duro. Luego, dejaremos que los combates hablen la noche porque eso es lo que mejor hacemos. Conor no es el mejor del mundo, y eso es lo que demostrará el próximo sábado”, afirmó Cowley.

Además, continuó: “Todos estamos aquí para ver eso, todo el equipo. Estoy detrás de Conor al cien por cien en todo, dentro del anillo y fuera del anillo, estoy sobre su hombro todo el tiempo. Es una gran cosa para nuestro país ... enorme ... no solo como un luchador sino también como un irlandés. Para eso estamos todos aquí: apoyo, observando cómo se despliega la grandeza y cómo lo golpea el jefe de este muchacho el sábado y luego los irlandeses vuelven a la cima”.

Mientras muchos predicen una victoria de Nurmagomedov, Cowley está convencido de que Los 'luchadores de verdad' saben que McGregor tendrá su mano levantada el 6 de octubre: “Siempre habrá un burro que le dará esto y aquello, nunca te desharás de ellos. Los verdaderos sabrán, los verdaderos luchadores. Creo que los verdaderos luchadores saben ahora, para ser honestos. Si miras a alguien que salió y dijo algo sobre la pelea, los verdaderos luchadores sólidos que no pretenden ser esto o aquello, todos están diciendo lo que va a suceder. Los verdaderos lo saben y todos lo sabrán el sábado”.