Presentación en público de UFC Argentina

Este martes a la mañana en el Novecento Bellas Artes del barrio porteño Recoleta, se llevó a cabo la presentación ante la prensa de UFC Argentina, el primer evento que la máxima entidad mundial de las MMA realizará en el país el próximo 17 de noviembre en la Arena Parque Roca.

Foto: Adrián Gallardo VAVEL

VAVEL estuvo presente en la conferencia de prensa que contó con la presencia de los dos protagonistas de la pelea estelar de la velada, el argentino Santiago El Rasta Ponzinibbio (27-3 en MMA, 8-2 en UFC), en el puesto diez de la categoría welter de UFC, y el estadounidense Neil Black Ernie Magny (21-7 en MMA, 14-5 en UFC), octavo en el escalafón de la entidad. La presentación también contó con la presencia de otro argentino, Guido El Ninja Cannetti (8-3 en MMA, 2-2 en UFC), que participará de la cartelera en un enfrentamiento en peso gallo frente al ecuatoriano Marlon Vera.

Ponzinibbio se mostró feliz de que por primera vez UFC organice un evento en Argentina: ''Por fin en casa, peleando de local, sintiendo la energía de todo el país. Para mi es un sueño hecho realidad. Es algo muy lindo haber traído el evento para Argentina. Es una pelea muy importante, si dios quiere una victoria contra Neil Magny me puede poner de cara al título. Es una pelea contra uno de los top diez del mundo''.

Por otra parte, analizó cuál va a ser el planteo a la hora de la pelea contra Magny: ''Salir a presionar como hago mi juego, no voy a cambiar mi estilo. Magny es un atleta que presiona, es completo, tiene buena distancia y es largo. Es un atleta bastante completo con buen condicionamiento físico, pero el foco no está en él. Yo creo que tengo todas las condiciones para noquearlo, para terminar está pelea antes de tiempo y si no es así, tengo todas las armas para ganar por decisión. Estoy preparándome para pelear en todos los escenarios con él''.

También mencionó como lo afectó no haber participado en UFC Chile en mayo pasado debido a una lesión: ''Me dejó con hambre y con ganas de haber estado en esa pelea, de haber hecho la pelea principal. No se dio allá pero se dio algo mucho mejor, que es estar en Argentina. Todo eso lo único que me generó es hambre de ganar, de pelear y de gloria y eso se va a notar el 17 de noviembre. En el alto rendimiento, las lesiones son normales, yo no me había bajado de una pelea hace muchísimos años. Ya no importa, ya estoy al cien por ciento''.

Otro que también dialogó con los medios es el estadounidense Neil Magny, que opinó sobre lo que significa para él pelear de visitante: ''No creo que sea una ventaja o una desventaja. Estuve viajando por todo el mundo, para mi no hace ninguna diferencia, lo que me emociona es ganar en Argentina y ver lo que es acá''.

''Siempre apunto al título, quiero probar que soy el mejor del mundo. Si tengo que pelear contra alguien más que así sea, pero prefiero que la oportunidad por el mismo sea más antes que tarde'', aclaró Magny sobre una posible chance por el título welter en caso de salir triunfador en el duelo contra el argentino.

Foto: Adrián Gallardo | VAVEL

El Ninja Cannetti fue el que abrió la atención a la prensa y anticipó lo que será su combate contra el ecuatoriano Vera: ''He peleado con muchos peleadores diferentes. El estilo de Chito Vera no me conviene porque el corre y yo utilizo los desplazamientos pero ahora hice una nueva estrategia para pelear con él, más que nada parecido a como peleaba antes. Cambié la forma de atacar para terminarlo y no siga corriendo''.

Foto: Adrián Gallardo - VAVEL

''Creo que voy a estar muy tranquilo. Que este la gente a mi favor, me favorece, me agrando más, me divierto más, le brindo más al público que si estoy de visitante porque cada golpe mío, cada persecución que tenga, la gente va a explotar, pero eso a mi no me va a afectar, yo sigo mi plan de pelea y escucho a mi rincón. Va a ser todo perfecto'', afirmó Cannetti sobre la influencia del público local.