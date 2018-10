Los que se pronunciaron tras la algazara

Casi inmediatamente después de derrotar a su rival irlandés, los fanáticos vieron a Nurmagomedov saltar por encima de la cerca y enjambrar al compañero de entrenamiento de McGregor, Dillon Danis. Cuando Nurmagomedov y el equipo opositor se lanzaron a la multitud, uno de sus compañeros se enfrentó a McGregor en el interior del octágono.

Las cámaras luego mostrarían a otro de los compañeros de equipo de Nurmagomedov saltando por encima de la cerca y golpeando a McGregor desde atrás. Fue realmente una pesadilla para el presidente de UFC Dana White, que solo podía ver cómo el caos envolvía el evento más grande en la historia de la promoción.

Foto: Sportnet

“Tenemos que ver qué pasa con la Comisión de Deportes del Estado de Nevada”, declaró White en la conferencia de prensa posterior a la pelea. “Va a haber multas. Va a haber Dios sabe qué. ¿Pueden estos tipos obtener visas y volver al país? Me refiero a Khabib. Veremos cómo se desarrolla esta cosa. He estado haciendo esto durante 18 años y la mayor noche de mi vida y no podría estar más decepcionado”, agregó.

Atrapado en medio de todo estaba el entrenador en jefe de McGregor, John Kavanagh, quien, a diferencia de White, no estaba tan destrozado arriba sobre las acciones de Nurmagomedov.

Foto: MMA junkie

“Espero que [la Comisión Atlética del Estado de Nevada] sea indulgente con [Nurmagomedov]”, atestigua Kavanagh durante su aparición en la Experiencia Joe Rogan. “No solo para que podamos obtener una revancha. Me encanta verlo pelear. Puedo estirarme para entender su reacción. No puedo esforzarme para entender la reacción de [sus compañeros de equipo]. Para Khabib, no es el fin del mundo”, prosiguió.

Pero ¿qué pasa con Danis? ¿Por qué atacar al compañero de entrenamiento de un luchador con ese nivel de ferocidad después de que ya haya conseguido la victoria? Ni siquiera Kavanagh podría explicar eso.

“[Danis] en realidad no dijo nada”, reveló Kavanagh. “Estaba de pie junto a Dillon. No vi lo que hizo pero pude escuchar. Él no dijo nada. Cuando lo volví a mirar, pude verlo llamando a [Nurmagomedov]. Es solo el estúpido final de la lucha. Pero no justificó ese nivel de respuesta. Tal vez había algo más en la acumulación. Dillon es un poco de problemas en línea. Pero, como dije, no fue tan importante para mí lo que hizo Khabib. Realmente no lo era”, agregó.

Otros que expusieron sus puntos de vistas

“Conor no se merecía lo que pasó”

Daniel Cormier fue una de las muchas personas que intentaron calmar a Khabib Nurmagomedov después de lo sucedido en el reciente PPV de UFC. Y recientemente ha compartido su opinión al respecto via Twitter.

Foto: MMA UNO

“Hola chicos, dos errores no hacen algo bueno. Conor no se merecía eso. Nadie se lo merecía. Pero algunas cosas no deben utilizarse para promocionar uan pelea. Religión, familia, país. Tirando cosas en Brooklyn. Para Khabib era algo personal“.

“Conor no presentó cargos, eso me dice que entiende lo que pasó. que no me gusta. A mí él no me gusta. No me gusta esa mierda gangster de Conor. ¡Mostró mucho corazón esta noche! Noche loca. Ojalá estuviéramos hablando de la pelea”.

Otro de los que declaró sobre lo que piensa del incidente bochornoso que tuvo lugar en UFC 229 fue el padre del ruso Nurmagomedov. “Adentro del octágono podes hacer cualquier cosa. Abajo hay mujeres, hay personas que fueron a ver la pelea. Mi sanción a Khabib será más dura que la de cualquier otro”, indicó.

En otro plano, el que dio su visión sobre lo que vio el día sabado por la noche fue el representante argentino de la empresa UFC, quien estará estelarizando en noviembre en sus propias tierra un evento de Fight Night, nos referimos a Santiago Ponzinibbio.

Foto: Sport Vice

“A Khabib se le fue un poco la mano. Se equivocó, tuvo una reacción que no va”, declaró el “Gente Boa” durante una entrevista llevada a cabo en el programa radial Basta Todo.