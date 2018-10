¿Qué sanciones podrían tener Khabib y McGregor tras UFC 229?

El mundo de las MMA vivió el sábado por la noche una de las jornadas más históricas desde todo punto de vista, desde el T-Mobile Arena de la ciudad estadounidense de Las Vegas, Estado de Nevada, en el UFC 229, el ruso Khabib Nurmagomedov (27-0 en MMA, 11-0 en UFC) sorprendió al afamado irlandés Conor Notorius McGregor (21-4 en MMA, 9-2 en UFC) y lo derrotó por sumisión en la cuarta vuelta y de está forma retuvo por primera vez su Título Ligero de la entidad. Igualmente todo se vio opacado cuando una vez finalizado el combate hubo serios incidentes entre los equipos de ambos contendientes, tanto abajo como sobre el octágono.

Tras el final del combate y opacando todo lo bueno que había hecho en la pelea, Khabib salió del área del combate para buscar al equipo del irlandés, más precisamente al al compañero y coach de jiu-jitsu de McGregor, Dillon Danis, y desató una batalla campal entre ambos bandos e incluso un integrante del equipo del ruso subió al octágono y golpeó por la espalda a McGregor, mientras este todavía se recuperaba del castigo recibido durante la pelea. Finalmente por decisión de Dana White, presidente de UFC, no se le entregó el cinturón a Khabib para evitar mayores disturbios y ambos peleadores se retiraron abucheados por el público en general. Además algunos le arrojaron objetos al ruso mientras dejaba el recinto.

Todo lo ocurrido está siendo investigado por Comisión Atlética del Estado de Nevada y los castigos para Khabib podrían ser de todo tipo. Primeramente, su bolsa de dos millones de dólares está retenido por la Comisión, que por otra parte también podría suspenderlo por varios meses e imponerle una o varias multas millonarias. En caso de una posible suspensión por un largo tiempo (se habla de ocho meses o más), UFC podría sacarle el Título al ruso por la inactividad que tendría.

"No puedo asegurar al 100% que Khabib siga siendo el campeón. No tiene que preocuparse por mí. La investigación la está llevando la Comisión Atlética de Nevada. Puede haber sanciones, multas, suspensiones… podemos imaginar de todo", destacó Dana White tras la contienda.

