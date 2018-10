Khabib one media cabeza afuera por su compañero

El campeón de peso ligero de UFC Khabib Nurmagomedov parece haber terminado con la fase de falsa disculpa de su reacción al combate cuerpo a cuerpo posterior a la pelea en UFC 229. Ahora está a punto de mitigar las consecuencias, y no solo por sí mismo.

Parece que Nurmagomedov escuchó la afirmación del presidente de UFC Dana White de que cualquier luchador involucrado en atacar a Conor McGregor en el octágono después del evento principal del sábado 'nunca luchará aquí'. eso sonaba como el peso pluma de UFC Zubaira Tukhugov, un compañero de equipo de Nurmagomedov, podría estar en camino a la lista prohibida. Una revisión rápida del video muestra a un tipo que se parece mucho a él saltando a la jaula poco después de que Nurmagomedov saltara, y parece que fue Tukhugov quien atacó a McGregor en las siguientes fracasas.

Sin embargo, Nurmagomedov no ve ninguna razón para que sea despedido de la UFC como resultado, y está dispuesto a poner su propia cabeza en el bloque para proteger a Tukhugov si es necesario.

“Si decides despedirlo, debes saber que también me perderás”, escribió Nurmagomedov en Instagram. "Nunca abandonamos a nuestros hermanos en Rusia e iré hasta el final por mi hermano. Si aún decides despedirlo, no olvides enviarme mi contrato roto, de lo contrario, lo romperé yo mismo”.

Hasta ahora, tal vez puedas escribir todo el asunto como si fuera un fanático. También le dijo a la UFC que podría 'conservar mi dinero que está reteniendo', lo cual a) es lo que hace la Comisión Atlética del Estado de Nevada, y b) nadie lo hace cuando dice que no les importa recibir su dinero. millones de dolares.

Además, no importa cuán enojado pueda estar si Tukhugov es despedido, no es como si Nurmagomedov solo puede renunciar como campeón de UFC si no le gusta cómo lo están tratando, pregunta a Randy Couture.

Pero como parte de su perorata en las redes sociales, Nurmagomedov también hizo un comentario bastante sólido: "¿por qué el UFC no disparó a nadie por el ataque de McGregor en el autobús en abril?"

Si un peleador que ataca a otro fuera de los parámetros de una pelea profesional es causa de una prohibición, ¿cómo logró McGregor lanzar una carretilla de mano en un autobús lleno de peleadores de UFC, hiriendo a algunos de ellos, con su compañero y el peso pluma de UFC Artem Lobov? ¿A lo largo del camino, y sin embargo, nadie perdió su trabajo por eso?

En su mayoría conocemos las respuestas a estas preguntas. Ejecutivos de UFC como White hicieron muchos ruidos molestos por el incidente del autobús de McGregor, pero en última instancia, la promoción no tomó ninguna medida. Esto se debe a que el único interés real de la compañía era volver a meter a McGregor en la jaula para que pudiera volver a ganar mucho dinero con él.

Y lo hizo. UFC 229 fue, según todos los indicios iniciales, un gran éxito. Incluso fue ayudado por anuncios que mostraban a McGregor en modo freakout completo, lanzando lo que White describió como un ataque 'repugnante' a un grupo de compañeros de combate que simplemente fueron atrapados en el fuego cruzado.

Entonces, ¿cómo no puedes hacer nada por el mal comportamiento de McGregor y luego tomar una postura tan opuesta cuando Nurmagomedov y su equipo causan todos los problemas? ¿Cómo se supone que debemos interpretarlo como cualquier otra cosa que no sea una aplicación de justicia sumamente desigual, con consecuencias determinadas no por lo que haces, sino por cuánto valoras para el UFC?

No es que eso sea algo nuevo, fíjate. Otros peleadores ya han sido expulsados ​​de la UFC por menos de lo que McGregor y Nurmagomedov han hecho. Por otra parte, esos otros combatientes no tuvieron a un McGregor o un Nurmagomedov hablando en su nombre, que es lo que realmente podría hacer una diferencia en este caso.

Ahora el UFC tiene una decisión difícil de hacer. White puede cumplir con su promesa de asegurarse de que nadie que saltó en esa jaula pelea nuevamente por el UFC, o puede retroceder y aplacar a su campeón de peso ligero, que probablemente necesitará en un futuro muy cercano.