Kavanagh discute posibles peleas futuras de McGregor con Mayweather

En un momento surrealista, el invicto campeón de boxeo Floyd Mayweather salió de su retiro para darle la bienvenida al campeón de UFC Conor McGregor a su mundo dentro del T-Mobile Arena en Las Vegas. Fue realmente un espectáculo que pocos podrían haber imaginado cuando presenciaron cómo el mejor boxeador de su generación se enfrentó a un irlandés de boca descarada con cero peleas profesionales de boxeo.

Entonces, ¿cómo surgió esta pelea? ¿por qué un boxeador de 40 años, que no había peleado en dos años, querría pelear contra el campeón de artes marciales mixtas de 30 años en el mejor momento de su carrera? De acuerdo con el entrenador en jefe de McGregor, John Kavanagh, el proceso para hacer la 'pelea de dinero' no fue tan difícil como lo fue.

“Fue gracioso cómo ocurrió todo”, dijo Kavanagh durante una aparición en la Experiencia Joe Rogan. “Poco después [de la victoria de McGregor sobre Eddie Alvarez en UFC 205] estuvimos en una función, saqué a Conor a un lado, le estreché la mano y le dije: 'Está bien, listo. Disfruta el resto de tu vida”. Se sorprendió de que te dijera esto. Pero dije '¿Qué más vas a hacer? Eres un campeón de dos pesos, has salido por el otro extremo de este molino de carne sin daño. Estás en un porcentaje muy pequeño y has ganado mucho dinero. Vete y diviértete”, agregó.

“Luego pasaron un par de meses y la pelea de Mayweather comenzó a hablar. Pude entender porque ahora sus nietos serían financieramente seguros. Así que tenía sentido porque era un gran día de pago. No tenía sentido por ninguna otra razón. Disfrutó el lado de la competencia. No importa lo que estés haciendo con Conor, va a ser una competencia”, remarcó Kavanagh.

A pesar de que el alumno estrella de Kavanagh falló en su intento de convertirse en el primer pugilista en descubrir el Cubo de Rubik que es Mayweather, sintió que McGregor luchó brillantemente por un hombre que hizo su debut profesional en un evento tan histórico.

“Sabía que no importaba lo que pasara, iba a ser una buena pelea”, testificó Kavanagh. “No estaba entrando y tú solo eres como 'Oh Dios, se ve terrible. Ha desaparecido con cada disparo y se le ha hecho parecer tonto”, prosiguió.

“Fue una buena pelea. Fue entretenido. Nadie en la multitud decía que era ridículo. Nadie decía que era un desperdicio de dinero. Así que fue una pelea entretenida. Es una de esas cosas en las que seré un hombre mayor y hablaré sobre el momento en que fuimos al mundo del boxeo y peleamos contra Floyd”, remarcó.

Tras la pelea, empezaron a circular rumores de que Mayweather se puso un par de guantes MMA y se enfrentó a McGregor dentro del octágono de UFC. Inevitablemente, estas conversaciones resultaron ser nada más que pura especulación.

Bueno, según Kavanagh, eso puede no ser cierto ya que reveló que hubo conversaciones de algún tipo de pelea híbrida donde no se permitían derribos ni patadas en la cabeza. Pero McGregor no estaba interesado en la pelea de exhibición.

“Se habló de [una pelea con solo] patadas", atestigua Kavanagh. “Diré que Conor absolutamente no quiere hacer eso. Quiere pelear contra las reglas de UFC o las reglas de boxeo. No hay interés en una pelea híbrida ... La derribó de inmediato. Lucharía contra él obviamente en las reglas de MMA. Pero Floyd es un chico inteligente, no va a hacer eso. Él no es tonto”.

En cuanto al rápido rival de McGregor, y ex compañero de combate de boxeo, Paulie Malignaggi, Kavanagh manifestó que una futura pelea de boxeo entre los dos no está fuera de discusión.

“No está absolutamente fuera de los reinos de posibilidades. Hay todo tipo de rumores locos en torno al equipo de gestión y el equipo de lucha sobre lo que podría suceder a continuación. Podría ser boxeo, podría ser él [Malignaggi], podría ser Floyd. Se están lanzando todo tipo de nombres", dijo Kavanagh.

Malignaggi abandonó el campo de entrenamiento de McGregor para Mayweather el año pasado rápidamente luego de múltiples disputas sobre la filtración de fotos y videos de sparring. Kavanagh dijo que los fanáticos podrían tener la oportunidad de ver las segundas sesiones de combate entre McGregor y Malignaggi.