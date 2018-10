Cannetti - Vera: el otro duelo atrayente de UFC Argentina

<p>Las Artes Marciales Mixtas de Argentina vivirán un momento histórico el próximo 17 de noviembre, cuando <strong>UFC</strong> organice el primer evento en el país, en la Arena del Parque Roca, donde el máximo representante nacional, <strong>Santiago Ponzinibbio</strong> (27-3 en MMA, 8-2 en UFC), décimo en el ranking de la categoría welter, protagonizará la pelea estelar de <strong>Fight Night 14</strong>0 frente al estadounidense <strong>Neil Magny </strong>(21-7 en MMA, 14-5 en UFC), octavo en el escalafón.</p> <p>Ponzinibbio no será el único argentino que se presente durante el Fight Night 140, ya que <strong>Guido <em>El Ninja</em> Cannetti</strong> (8-3 en MMA, 2-2 en UFC) enfrentará al ecuatoriano <strong>Marlon <em>Chito</em> Vera</strong> (11-5-1 en MMA, 5-4 en UFC), en un combate que entrará dentro de la cartelera estelar en la categoría gallo.</p> <p>Guido Cannetti nació el 19 de diciembre de 1979 en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Debutó profesionalmente en las MMA, el 22 de diciembre de 2007, cuando venció en Buenos Aires por sumisión en la primera vuelta a <strong>Santiago Terbalca</strong>, en un duelo en la categoría pluma. Hasta noviembre de 2014 sumaría seis triunfos y una sola derrota.</p> <p>Debutó en UFC, el 15 de noviembre de 2014 en la Arena Ciudad de México de la capital de dicho país, durante <strong>UFC 180</strong>, cuando cayó por sumisión en el segundo asalto frente al local <strong>Henry Briones</strong>. En agosto de 2015 derrotó en <strong>UFC 190</strong> al brasileño <strong>Hugo Viana</strong>, mientras que recién volvió a combatir en enero de este año, cuando cayó por sumisión en el primer asalto frente al coreano <strong>Kyung Ho Kang</strong> durante <strong>UFC Fight Night 124: Stephens vs. Choi</strong>. Durante dos años debió luchar contra una suspensión de la USADA, la agencia antidopaje que utiliza UFC.</p> <p>La última presentación de Cannetti fue el 18 de mayo de este año, durante el <strong>UFC Fight Night 129: Maia vs. Usman</strong>, disputado en el Movistar Arena de Santiago de Chile. Allí venció por decisión unánime tras tres vueltas al local <strong>Diego Rivas</strong>. En un combate parejo, sobre todo en el segundo y el tercer asalto, los jueces marcaron 29-28 en todas las tarjetas.</p> <p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="270" src="//www.youtube.com/embed/l-Ce907Kzmg" width="480"></iframe></p> <p>Por su parte, <strong>Marlon Vera</strong> nació el 2 de diciembre de 1992 en Chone, Ecuador. Su debut como profesional en las Artes Marciales Mixtas, fue el 20 de febrero de 2012, cuando derrotó por sumisión en el primer asalto a <strong>Jack Guzman</strong> en peso gallo, en un combate llevado a cabo en Santa Elena, Ecuador. Hasta su debut en UFC, acumuló seis victorias, un empate y una caída.</p> <p>Al igual que Cannetti, debutó en <strong>UFC 180</strong>, donde perdió por decisión unánime tras tres vueltas frente al mexicano <strong>Marco Beltrán</strong>. Desde allí y a diferencia de el argentino, se mantuvo activo en la compañía y acumuló victorias frente a <strong>Roman Salazar, Ning Guangyou, Brad Pickett y Brian Kelleher</strong>.</p> <p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="270" src="//www.youtube.com/embed/oHrYvas518I" width="480"></iframe></p> <p>Su último combate fue el 4 de agosto pasado durante en el Staples Center de la ciudad de Los Angeles, California, durante <strong>UFC 227</strong>, donde derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto, tras un golpe al cuerpo, al chino <strong>Wuliji Buren</strong>.</p> <p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="270" src="//www.youtube.com/embed/tL0Q-G6k9MA" width="480"></iframe></p>