Anderson Silva tiene en el ojo a Conor McGregor

<p>Le siguen llegando más propuestas a uno de los protagonistas de la pelea del año que se llevó cabo el último 6 de octubre durante <strong>UFC 229</strong>. A pesar de haber sido derrotado por el ruso <strong>Khabib Nurmagomedov</strong>, el irlandés <strong>Conor McGregor</strong> no para de recibir desafíos por parte de otros luchadores y en esta oportunidad en el que quiere combatir con él, es el legendario ex-campeón de peso medio, el veterano brasileño <strong>Anderson <em>Spider </em>Silva</strong> (34-8-1SD en MMA, 17-4-1SD en UFC).</p> <p>The <em>Spider</em> aclaró sus ganas de combatir con <em>Notorius</em> en una entrevista a <em>TMZ Sports</em>: ''<strong>Estoy esperando, acepto el desafío de Conor. Creo que Dana tiene que considerarlo</strong>. Somos dos grandes nombres del deporte, algunos nos dicen leyendas. ¿Por qué no pelear''.</p> <p>Por otra parte, se refirió a lo que sería un posible peso pactado para el supuesto combate, ya que McGregor siempre combatió en pluma, ligero y solo en dos oportunidades en welter, mientras que Silva lo hizo casi toda su vida en mediano y hasta en semipesado: <strong>''Creo que no habría problema, hacerlo en 180 libras estaría bien para mi y creo que para Conor también</strong>. Es una super pelea, no es cuestión de pesos. Y deja que te diga algo muy importante Conor, esto no se trata de dinero, es por el desafío como artista marcial''.</p> <p>Para cerrar, más allá del enfrentamiento con el irlandés, también dejó ver que le gustaría un combate con <strong>Nick Díaz</strong>, con quien ya peleó en enero de 2015 durante <strong>UFC 183</strong>, en una pelea que terminó sin decisión debido a que ambos dieron doping positivo tras la misma: ''<strong>Creo que otra pelea contra Nick Diaz sería interesante, porque al final ninguno de los dos ganó la primera</strong>. Creo que sería un buen encuentro''.</p> <p>El último combate del luchador de 43 años fue el 11 de febrero del 2017 en el Barclays Center de Nueva York durante <strong>UFC 208</strong>, donde le ganó por puntos en decisión unánime tras tres asaltos, al norteamericano <strong>Derek Brunson</strong>. Las tarjetas maracaron 30-27 y 29-28 x2. Hasta el momento, no ha tenido actividad debido a un doping positivo que data de octubre del año pasado y por el cual fue sancionado por un año, hasta noviembre de este año.</p> <p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="270" src="//www.youtube.com/embed/ACkgIqadYzA" width="480"></iframe></p>