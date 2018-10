Johnson analiza por qué ocurrió el acuerdo ONE-UFC

Cuando se informó por primera vez que el gran peso de UFC Demetrious Johnson y el invicto campeón de peso welter del Campeonato UNO, Ben Askren, estaban siendo intercambiados por sus respectivas promociones, los medios y los fanáticos se preguntaban cómo y por qué se había llegado a ese acuerdo.

La primera pregunta tiene una respuesta relativamente simple, ya que parece que fue solo una cuestión de que los empleadores de los combatientes acordaron renunciar a los derechos de sus atletas (ambos tenían peleas pendientes en sus contratos) para que pudieran firmar en otra parte. En cuanto al porqué, eso fue un poco más complicado.

“Para poder tener la oportunidad de viajar a Asia en una categoría de peso completamente nueva, es algo que no puedo dejar pasar”, manifestó Johnson.

El presidente de ONE, Chatri Sityodtong, le dio crédito al gerente de Johnson por gran parte del intercambio, diciendo que Kawa “tomó la iniciativa y coordinó todo”. Según Sityodtong, fueron Kawa y Askren quienes tuvieron la idea de tener y Johnson cambian de promociones.

Otra figura clave fue el entrenador de Johnson, Matt Hume, quien también trabaja como vicepresidente de operaciones de ONE.

Foto: MMA UNO

“Se siente bien, pero esto no lo hizo solo yo”, atestigua Johnson. “Hay varias personas involucradas en él. First Round Management, ONE Championship, Chatri, Matt Hume, UFC, por lo que fue un colectivo, personas que se unen y hacen que algo suceda. Y hasta Ben Askren. Así que creo que es una gran cosa, creo que si las personas desean poder ser intercambiadas y competir en diferentes organizaciones, creo que deberíamos tener esa opción sobre la mesa”.

Durante su tiempo en la UFC, Johnson emergió como uno de los mejores luchadores en la historia de las MMA, eliminando la división de las 125 libras con victorias notables sobre Henry Cejudo, Joseph Benavidez, John Dodson, Kyoji Horiguchi e Ian McCall, entre otros.

Se convirtió en el campeón inaugural de la promoción en septiembre de 2012 y acumuló un total de 11 defensas consecutivas exitosas del título de UFC antes de perder una decisión dividida en una revancha con Cejudo en agosto pasado.

Ese éxito nunca se tradujo en números de audiencia masivos, pero Sityodtong cree que será una historia diferente en Asia, donde el ONE con sede en Singapur ha establecido una presencia considerable.

Sityodtong ve a Johnson, a quien llamó uno de sus dos mejores peleadores favoritos de la historia, alcanzando potencialmente el mismo nivel de fama que algunas de las estrellas de artes marciales más conocidas del continente.

“DJ encarna verdaderas artes marciales”, asentó Sityodtong. “Asia ha sido el hogar de las artes marciales durante 5000 años y básicamente ha sido una forma de vida para los asiáticos, y el honor, el respeto, la humildad, la integridad, la disciplina, la compasión que se gana a través de miles de horas de entrenamiento. Así es como vivimos nuestras vidas aquí en Asia y el DJ no solo es el mejor rey de la libra por la libra para hacerlo, sino que creo que encarna todo lo auténtico y todo lo bello de las artes marciales, por lo que creo que va a trascender el ser. Sólo una estrella de artes marciales”.

“Creo que si miras quién ha trascendido ser solo una estrella de artes marciales, ya sea Bruce Lee, Donnie Yen, Jet Li, Jackie Chan, hay innumerables personas que han trascendido las artes marciales y se han convertido en verdaderas superestrellas mundiales. Creo que DJ tiene el potencial”.

Johnson está cantando la misma melodía

Foto: Youtube

Observó el espectáculo más reciente de ONE en Yangon, Myanmar, encabezado por Aung Lan Sang, y se maravilló de cómo se elogia al campeón de dos divisiones en su país de origen. Es el respeto por los luchadores y la forma en que se comportan lo que tiene a Johnson más entusiasta acerca de la oportunidad que se avecina.

“UN campeonato, se trata de criar héroes”, declaró Johnson. “Y la primera vez que vi a 'The Burmese Python' pelear en el último evento en Yangon, pude ver cómo reaccionaría la multitud cuando él entró a la jaula para pelear y después de que ganó y cómo todo el público decía su nombre. Puedo ver que sus compatriotas, su gente realmente lo ven como un héroe, no como un atleta que va a ir a un bar después de esto y golpea a alguien en la cara, honestamente son el hogar de las artes marciales y no es solo una mezcla de artes marciales”.