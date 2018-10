El dominador de Brasil va por otra victoria ante un brasileño

​Ronaldo Souza y Chris Weidman se encontrarán por primera vez dentro del Octagon en UFC 230. Ahora bien, La última vez que Chris Weidman enfrentó a un brasileño fue en UFC 187 cuando era campeón peso medio y se mantenía invicto, ahora tiene enfrente al Jacare más peligrosa de la amazona.

Recordemos que el All-American nunca a perdido ante un brasileño, y vaya si ha enfrentado a los mejores: Anderson Silva, Lyoto Machida, Vitor Belfort y Demian Maia. Su triunfo más reciente ante Kelvin Gastelum lo cual lo puso en una gran posición.

¿Pero cómo ve Souza los logros de su rival?

Souza ha visto a Weidman derrotar a muchos brasileños en la jaula de ocho lados en los últimos siete años, incluido su antiguo amigo y ex compañero de equipo Anderson Silva, y eso agrega una capa personal a la pelea.

“Tengo un gran respeto por Chris Weidman, me gusta como persona y como atleta, pero lo veo como una revancha, siento que ya me había derrotado antes”, atestigua “El Jacaré”. “Él ha derrotado a muchos (brasileños), y voy allí como si él también me hubiera derrotado a mí, y nunca pierdo dos veces a la misma persona, así que estoy muy confiado”.

“Es algo natural para mí”, testificó Souza. “Quien gane estará allí arriba. Eso es un hecho y ni siquiera necesito hablar mucho sobre ello. Quiero subir (en el ranking). Quiero entrar allí, ganar y ganar convincentemente, y luego decir 'hermano, me sentaré y solo me llamará si va a hablar sobre el cinturón”.

Remember:

Chris Weidman parece estar levantando cabeza después de haber vivido el que probablemente fue el peor momento de su carrera en UFC. Entre finales de 2015 y mediados de 2017, el peleador estadounidense tuvo una racha de tres derrotas.

En su más reciente presentación en el octágono consiguió una victoria donde venció por primera vez a la leyenda Anderson Silva, para muchos el mejor peleador de la historia. Este se confió y su rival lo finalizó, ganando el Campeonato Mundial de Peso Medio.