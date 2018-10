Dana White y el posible primer rival para el recién llegado Askren

En los últimos días se dio una sorpresa en el mundo de las Artes Marciales Mixtas, y es que UFC, la mayor empresa promotora del deporte, y ONE, compañía líder de las MMA en Asia, acordaron un intercambio de luchadores entre Demetrius Johnson, ex campeón mosca UFC, y Ben Funky Askren (18-0-0-1SD en MMA), ex campeón welter de ONE y además de Bellator.

El presidente de UFC, Dana White, analizó en una entrevista con TMZ Sports, cuál será el futuro de Askren en la compañía: ''Todavía estamos trabajando en ello. Obviamente, va a entrar en la división de peso welter, 170 libras, está invicto, es su campeón. Estamos entusiasmados con eso. Definitivamente peleará con alguien entre los cinco primeros''.

Entre los futuros rivales de Askren en las 170 libras, donde el campeón es Tyron Woodley, se encuentran Colby Covington, titular interino de la división y primero en el ranking de UFC. A Covington lo siguen Darren Till, quien perdió con Woodley en UFC 228 y se encuentra segundo en el escalafón, Rafael Dos Anjos, tercero, Stephen Thompson, cuarto y Robbie Lawler, quinto en el ranking. Teniendo en cuenta los compromisos de todos los luchadores, los que tienen más posibilidades de enfrentar a Funky son Till y Thompson, quienes por el momento no tienen peleas programadas en el corto plazo.

Por lo pronto, la última pelea de Funky en ONE, fue el 24 de noviembre del año pasado en el Singapore Indoor Stadium, de la ciudad de Kallang, Singapur, donde en ONE Championship 46, defendió con éxito en cuarta ocasión su Título Welter, al derrotar por nocaut técnico en la primera vuelta al japonés Shinya Aoki.