Cormier sobre Lewis: “Ha luchado desde los mismísimos hoyos del infierno”

A menos de un mes de haberse retirado de Hail Mary KO y el legendario discurso posterior a la pelea, Lewis está luchando por el título de peso pesado de UFC contra Daniel Cormier en el evento principal de UFC 230 aquí en el Madison Square Garden.

Pero este es un tipo que hace chistes sobre comer pollo Popeye y tener diabetes y, en realidad, se ha retirado de las peleas en horas fuera del concurso debido a una mala espalda.

Lewis, de 33 años, dice que no es experto, no es un artista marcial y tiene un cardio pobre. Después de UFC 229, dijo que no estaba listo para una oportunidad por el título y una pelea a cinco asaltos.

Foto: MMA Junkie

Entonces, ¿cómo llegó “The Black Beast”? ¿El pináculo del deporte? Es fácil, según Cormier, si no crees una palabra de lo que dice Lewis.

Cormier dijo el miércoles en los entrenamientos abiertos de UFC 230 que él cree que Lewis está haciendo el ridículo porque cuando miras más a fondo, se puede ver a un luchador que ha ganado nueve de 10 y tiene 18 nocauts en 21 victorias.

“Creo que entrena mucho más duro de lo que [dice]”, atestigua Cormier. “Creo que en realidad no está tan herido como pretende estar cuando está en contra del Octágono. Derrick es un poco más inteligente de lo que ustedes piensan. Pero el problema es que él es inteligente de una manera que aprendes cuando creces en áreas urbanas. Tiene un poco más de inteligencia en la calle. Pero yo crecí en esos mismos lugares”.

“Puedo ver a través de su fachada”, Cormier.

Con el comportamiento que Lewis está teniendo, parece ser un hombre a la ligera, que nada le preocupa y no se tomase las cosas enserio.

Justo lo contrario, aseguró Cormier. Ya ves, Cormier ha hecho su investigación. Ha mirado el pasado de Lewis. Vio su estancia en prisión de más de tres años. Lewis fue declarado culpable de agresión agravada y violación de libertad condicional mientras estaba en la universidad.

Foto: Sport New

“Este es un tipo que fue a la cárcel en su juventud y, honestamente, cuando va a la cárcel cuando era niño, especialmente un niño negro, muchas personas lo abandonan”, afirmó Cormier. “En esa celda, te dices muchas cosas. Usted dice: 'Lo haré mejor cuando salga'. Voy a ser esto y lo seré. Y la gran mayoría de los tipos que sí dicen esas cosas, nunca cambian. Vuelven y hacen lo mismo. Derrick Lewis no lo hizo, ¿verdad? Derrick Lewis se convirtió en un millonario. Derrick Lewis está luchando por el campeonato de peso pesado del mundo. Hay algo diferente en él y por eso sé lo que tengo delante este fin de semana”.

Cormier declaró que descubrió mucho sobre Lewis en las últimas cuatro semanas. Y ese conocimiento solo le ha hecho pensar que Lewis es más peligroso como enemigo.

“Sé todo sobre todos contra los que peleo”, testificó Cormier. “Aprendo, los investigo. Se convierten en mi enfoque, se convierten en mi vida mientras entreno para ellos. Lo sé todo sobre Derrick. Y cuando me enteré de Derrick Lewis, no pensé: 'Oh, esta será una pelea más fácil'. Todo lo que me hizo creer fue que iba a ser más difícil de lo que la gente o el público en general puedan creer. Todo lo que me hizo entender es que el hecho de noquear a Alexander Volkov no fue la excepción, fue su expectativa. Porque ha luchado desde los mismísimos hoyos del infierno y se abrió camino hasta volver a ser quien es hoy. Así que él ganando una pelea con 15 segundos para el final, eso no me sorprende. Este tipo ganó la pelea más grande del mundo haciendo y cambiando el camino de su vida”.

Cormier casi parece un partidario de Lewis por la forma en que ha estado hablando de él. 'DC' admitió que le gustó el discurso posterior a la pelea de Lewis en UFC 229.

Pero, dijo Cormier, “no se equivoquen. Puede que no le disguste Lewis”; él podría respetar a Lewis. Pero eso no cambia mucho cuando se trata de cómo cree que las cosas se desarrollarán el sábado.

“Soy un fanático de su historia, sí”, dijo Cormier. “Me encanta la forma en que lucha, creo que es genial. Soy un chico normal. Me encanta su Instagram, creo que es muy gracioso. Pero amo a Dan Henderson. He estado observando a Dan Henderson desde que era un niño. Aspirando a ser él y estar en los Juegos Olímpicos. Y mira lo que le hice. Así que voy a intentar separar a Derrick Lewis. Hay niveles para este juego de lucha. He dicho esto antes. Y he demostrado que he competido a un nivel superior al de la mayoría de las personas durante mucho tiempo”.