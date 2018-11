Pesajes de ceremonia y careos: la previa de UFC Argentina

En la previa al gran evento de este sábado, se realizaron los pesajes ceremoniales y careos de UFC Argentina, que se desarrollaron en la Arena Parque Roca, del barrio porteño de Villa Soldati, y contaron con la presencia de la prensa acreditada y de un interesante marco de público que asistió al evento de forma gratuita luego de canjear un kilo de alimento no perecedero.

En la mañana del viernes, todos los luchadores pasaron el pesaje oficial, con excepción de la estadounidense Cynthia Calvillo, quien se pasó dos libras del límite de la categoría paja y deberá cederle un 20% de su bolsa a su contricante, la brasileña Poliana Botelho

VAVEL asistió a la antesala de la cartelera del día sábado, donde el argentino Santiago Ponzinibbio (171 libras), décimo en el ranking welter de UFC, enfrentará al norteamericano Neil Magny (171 libras), octavo en el escalafón, en lo que será el evento principal de la noche. Ponzinibbio agradeció la presencia del público y se mostró expectante con respecto a su combate con Magny: ''Esto para mi es un sueño hecho realidad, UFC Argentina se hizo realidad. No tengo palabras para describir este momento. Muchísimas gracias a cada uno que vino al pesaje, espero verlos mañana en esta arena, vamos a hacer una fiesta inolvidable. Vamos a hacer un evento histórico, les voy a regalar esa victoria y mostrar de que estamos hechos los argentinos''.

Otra gran pelea esperada para este sábado, en categoría gallo, es la que protagonizarán como parte de la cartelera estelar, el argentino Guido Cannetti (135.5 libras) y el ecuatoriano Marlon Vera (135.5 libras). Desde hace varias semanas se vienen sacando chispas en cada entrevista que le conceden a los medios y en la previa tiende a ser el combate más caliente de la noche. Durante el careo, cruzaron palabras y tuvieron que ser separados para evitar mayores inconvenientes.

Por otra parte, un nuevo argentino debutará en UFC: Laureano Staropoli (169 libras) se enfrentará al mexicano Héctor Aldana (169.5 libras), en un combate de peso welter que formará parte de las peleas preliminares

En el duelo coestelar de la noche, el ex retador a la corona pluma de UFC, el estadounidense Ricardo Lamas (145.5 libras), rankeado número 12 en el ranking de la organización de dicho peso, enfrentará a su compatriota Darren Elkins (145 libras), quien está ubicado en el puesto número 13 del escalafón. Será un duelo entre veteranos, que entre ambos suman más de 30 combates en la entidad más importante de las MMA a nivel mundial.

Además, hubo una firma de autógrafos para los fanáticos con las luchadoras de UFC, Jessica Andrade (número dos del ranking paja), la venezolana Veronica Macedo y el peleador americano-brasileño Vicente Luque. También en la previa hubo un intercambio de preguntas y respuestas entre el público con Luque y Macedo, moderado por el periodista Emiliano Candido, quien además fue el encargado de conducir el pesaje. Toda la cartelera completa, desde las primeras preliminares hasta el combate principal, será televisada por Fox Sports a partir de las 21.

Resumen de los pesajes y horario de la cartelera para mañana

Cartelera estelar (0 hs hora argentina)

Peso welter: Santiago Ponzinibbio (ARG) (171 libras) vs. Neil Magny (EE.UU) (171 libras)

Peso pluma: Ricardo Lamas (EE.UU) (145.5 libras) vs. Darren Elkins (EE.UU) (145 libras)

Peso semipesado: Khalil Rountree (EE.UU) (204.5 libras) vs. Johnny Walker (BRA) (205.5 libras)

Pesaje ceremonial y careo entre Khalil Rountree y @Johnnywalkermma, en una pelea que formará parte de la cartelera estelar de #UFCArgentina @VAVEL_Argentina. pic.twitter.com/75mgKuMI1U — Adrián Gallardo (@GallardoAd07) 17 de noviembre de 2018

Peso medio: Cezar Ferreira (BRA) (185.5 libras) vs. Ian Heinisch (EE.UU) (185 libras)

Peso gallo: Guido Cannetti (ARG) (135.5 libras) vs. Marlon Vera (ECU) (135.5 libras)

Peso paja: Poliana Botelho (BRA) (115.5 libras) vs. Cynthia Calvillo (EE.UU) (118 libras)

Preliminares (22 hs hora argentina)

Peso welter: Bartosz Fabinski (POL) (170 libras) vs. Michel Prazeres (BRA)(170.5 libras)

Peso mosca: Alexandre Pantoja (BRA) (125.5 libras) vs. Ulka Sasaki (JAP) (125.5 libras)

En duelo de rankeados del peso mosca, @Pantojamma se las verá con Ulka Sasaki, en una de las peleas de las preliminares de #UFCArgentina @VAVEL_Argentina. pic.twitter.com/BY1dXul2iq — Adrián Gallardo (@GallardoAd07) 17 de noviembre de 2018

Peso pluma: Austin Arnett (EE.UU) (145.5 libras) vs. Humberto Bandenay (PER) (145.5 libras)

Peso welter: Héctor Aldana (MEX) (169.5 libras) vs. Laureano Staropoli (ARG) (169 libras)

Primeas Preliminares (21 hs hora argentina)

Peso ligero: Jesús Pinedo (PER) (156 libras) vs. Devin Powell (EE.UU) (155 libras)

Peso pluma: Anderson dos Santos (BRA) (144.5 libras) vs. Nad Narimani (ING) (145.5 libras)