Dana White quiere la trilogía Cormier-Jones

Daniel Cormier ha estado bastante convencido acerca de sus planes para retirarse el próximo año, pero el presidente de UFC, Dana White, espera poder hacerle una oferta a Cormier que el campeón mundial de peso no puede rechazar.

A principios de este año, Cormier fijó una fecha difícil para su retiro del deporte, marzo de 2019, cuando cumpla 40 años, y todo indica que tiene la intención de atenerse a eso. Pero después de volver al peso pesado para reclamar su segundo título y convertirse en el segundo campeón doble de UFC, está claro que a Cormier aún le queda mucha lucha, al menos, eso es lo que White espera.

“No sé [si la última pelea de Cormier será el próximo año]”, atestigua White. “Todavía no sabemos eso. Creo que a Cormier le queda un par”.

Y aunque Cormier se ha mantenido firme en sus planes de jubilación, aún le queda mucho por hacer en MMA. Por un lado, tiene su súper pelea planeada con Brock Lesnar a principios del próximo año, cuando Lesnar sea elegible para competir nuevamente. Luego, después de eso, está el pequeño problema de resolver sus problemas con Jon Jones.

Jones y Cormier comparten una de las mayores rivalidades en la historia de UFC, y con Jones regresando al Octágono en diciembre para competir por el título de peso semipesado del que UFC eliminará a Cormier, un tercer combate entre los dos, con el mayor El premio en MMA on the line es el sueño de un promotor, y una blanca espera capitalizar si puede convencer a DC de quedarse más allá de marzo.

“Eso espero”, acentuó White. “Eso era lo que me gustaría. Me gustaría ver a Jones y Cormier pelear en el peso pesado, pero en este momento, el equipo de Cormier quiere que se retire ahora. Quieren que se retire ahora mismo. Espero que podamos sacar tres peleas más de él”.

Cormier se encuentra actualmente en lo más alto de su presentación de segunda ronda sobre Derrick Lewis en UFC 230 y es inquebrantable en su determinación de retirarse en marzo. Por supuesto, todo esto depende de si Brock Lesnar no puede competir el próximo año, y Lesnar no es una apuesta segura. Si Lesnar no lo hace, entonces tal vez las blancas tengan la pelea que quieren ver después de todo.