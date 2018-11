Calderwood sueña con UFC 233

La escocesa no siente que la hayan cumplido en su búsqueda de un llamador, pero el apodo de su próxima oponente de UFC 233, Ariane Lipski , "Reina de la Violencia", sugiere que su fortuna está a punto de cambiar. A pesar de la reputación de la ex campeona de peso mosca de KSW, Calderwood todavía no quiere hacer ilusiones, considerando cómo le han ido las cosas hasta ahora en su carrera de MMA.

"He visto algunas de sus peleas ahora y probablemente la estudiaré más en las próximas semanas. Veo su estilo y veo que tiene una gran técnica y es agresiva ", testificó Calderwood en el último episodio de Eurobash.

"Cada pelea en la que entro, siento que [mi oponente atacará conmigo]. Antes del último en el que estaba pensando, 'Hombre, esto va a ser una guerra de pie, esto es lo que he estado esperando'. Luego, mire lo que sucedió... en los primeros intercambios, ella me derribó".

Mientras Calderwood estaba feliz de reclamar una segunda victoria en tantas salidas como un peso mosca de UFC con su barra de triángulo pulida Kalindra Faria , aún habría preferido reclamar la victoria de una épica de ida y vuelta.

"Esa fue una gran victoria para mí porque recibí la sumisión y fue un gran impulso de confianza para mí, pero al mismo tiempo, siempre voy a estar buscando esa guerra. Cada oponente que obtengo, especialmente este [creo que será una guerra de lucha], pero no quiero emocionarme demasiado. Cuando la veo pelear más y más, pienso: 'Sí, esta es la única', pero entraré en el Octágono sabiendo que nunca antes había sucedido en mis otras peleas de MMA".

Calderwood citó la reciente batalla de Yair Rodríguez con Chan Sung Jung cuando dio detalles sobre el tipo de pelea que espera obtener de Lipski.

“Se necesitan dos para el tango y siento que cada vez que entro con malas intenciones. "Sólo quiero presentar un espectáculo para los fanáticos que no he tenido en ese aspecto con mi carrera de MMA", señaló. "Acabamos de ver esa pelea el fin de semana [Chan Sung Jung contra Yair Rodríguez], esa fue una guerra de locos y esas son las peleas con las que sueño. Simplemente no siento que haya encontrado al compañero de baile que me va a dar esa pelea todavía. Espero que este próximo cumpla mi sueño de estar en el Octágono de UFC, ser sangriento y decir: 'Vamos, ¿eso es todo lo que tienes?' "

Ella espera que su intrincada victoria sobre Faria disuadirá a los futuros oponentes de derribarla:

“¡En el gimnasio ahora he estado sacando presentaciones de mi trasero! Estoy pensando, '¿De dónde diablos vino eso?' Creo que ha sido este año. Desde que dejé Tristar en Canadá y he hecho lo que quería hacer como luchadora y como persona, siento que todo se está juntando ahora. Estoy haciendo lo correcto, no estoy recortando ... todo tiene que ver con mi carrera y ser profesional ".