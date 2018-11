Chuck Liddell vs. Tito Ortiz III

Golden Boy Promotions de Oscar De La Hoya se está aventurando en el ámbito de las MMA el próximo sábado 24 de noviembre en The Forum en Inglewood, California. La primera carta que está promocionando es una pelea de trilogía entre dos leyendas de UFC como lo son Chuck Liddell y Tito Ortiz, mientras el ex campeón de peso semipesado se enfrentaba nuevamente, doce años después de que Liddell detuvo a Ortiz en su exitosa defensa del título.

Liddell no ha peleado desde 2010, no ha ganado desde 2007, pero tiene un récord de 2-0 contra Ortiz, así que... él tiene eso a su favor. Liddell vs. Ortiz III es una pelea de tres asaltos de peso semipesado presentada por Golden Boy Promotions.

El evento es patrocinado por Fred Loya Insurance, FITE.TV y Casa Mexico Tequila. ¿Qué aspecto tiene el resto de esta tarjeta de pago por visión? Hay algunos nombres familiares.

'Sucio' Tom Lawlor está en el evento co-principal contra Deron Winn, mientras que Gleison Tibau y Efrain Escudero se enfrentarán en un catchweight comprendido dentro de las 160 libras. Jay Silva es un ex peso mediano de UFC y Bellator, pero ahora compite en peso pesado y se enfrentará a Oscar Cota.

Este PPV cuesta $ 40 en FiteTV (aparentemente recortado de $ 50), excepto en la víspera del evento del Viernes Negro, cuando solo son $ 20.

Aquí está la alineación:

Chuck Liddell vs. Tito Ortiz

Deron Winn vs. Tom Lawlor

Kenneth Bergh vs. Jorge Gonzalez

Gleison Tibau vs. Efrain Escudero

Walel Watson vs. Ricardo Palacios

Jay Silva vs. Oscar Cota