La inspiración lo hace soñar

Santiago Ponzinibbio obtuvo su séptima victoria consecutiva dentro del Octágono el fin de semana pasado (17 de noviembre de 2018) luego de noquear a Neil Magny en el evento principal de UFC Fight Night 140 en Buenos Aires, Argentina.

Después, el argentino pidió una pelea contra el ganador de Kamaru Usman contra Rafael dos Anjos con la esperanza de acercarse a su primera oportunidad por el título. Una oportunidad que él siente que debería haber ganado hace mucho tiempo.

“Tyron Woodley, cuando consiguió la oportunidad por el título, tuvo seis peleas por la compañía', dijo Ponzinibbio a MMAjunkie. “Ganó cuatro y perdió dos. Perdió ante Rory MacDonald, y luego consiguió dos peleas, dos peleas fáciles. Koscheck y ese otro chico, y le dieron una oportunidad por el título. ¡Vamos! ¡Esto es ridículo!”, exteriorizó Gente Boa.

De hecho, Santiago, que actualmente ocupa el puesto número 7 en el ranking, ha estado luchando con uñas y dientes para obtener el respeto y el reconocimiento que siente que se merece. Sin embargo, al final, Santiago sabe que las peleas por el título y los grandes combates se tratan de negocios, pero dice que si se les da la oportunidad, no solo puede ser el campeón de octavos de final Tyron Woodley, sino también Conor Mcgregor y Georges St-Pierre.

“Me das Conor, soy un mejor delantero que él. Él es realmente bueno para hablar basura y es un muy buen hombre de negocios, pero yo soy un mejor luchador. Esto es diferente. Soy un mejor delantero. Tengo mejor tiempo. Tengo mejor poder”, dijo el nuemro 7 de las libras Welter. “Lo terminaré, seguro. Terminaré McGregor. Terminaré GSP - GSP es viejo. El es un buen chico Me gusta el. Soy un gran fan. Pero estoy mejor. Yo lo termino Estoy listo para ambos. Soy un luchador emocionante”, continuó el argentino.

“Sé que estoy listo. Sé que terminaré Tyron. Sé que lo noquearé, pero necesito la oportunidad. Si me das la pelea con el GSP, seguro que lo eliminaré. Golpearé a cualquiera con las 170 libras si me da la oportunidad”, certificó Ponzinibbio.

Si Santiago alguna vez corriera ese guante, sus acciones y su cuenta bancaria subirán hasta replicarse en mundos paralelos. Sin embargo, anotar esas peleas es un poco complicado, ya que 'Rush' no tiene prisa por volver a la acción y McGregor probablemente no acepte una pelea contra un hombre, aunque sea talentoso y hábil, que no tiene la habilidad -tiempo del sorteo 'Notorious' está acostumbrado.