Para empezar un año nuevo ¿UFC o Bellator?

El 2019 comienza con un primer mes a puro ritmo donde dos empresa de MMA llevaran a cabo sus respectivas cartelera de PPV, ellos son Bellator y UFC, quienes el 26 de Enero comparten la noche pero no van a compartir el éxito uno solo podrá hacerlo. La pregunta es: ¿Quien lo hará?

UFC 233

Los combates ya anunciados para Anaheim incluyen: Dillashaw contra Cejudo en la cima de la marquesina, además de Askren contra Lawler, Vick contra Felder, Hernández contra Trinaldo y Calderwood contra Lipski. Un emparejamiento sensacional entre Dominick Cruz y John "The Maddest of Men" Lineker también se vendió para UFC 233, pero aún no se ha finalizado ni confirmado.

Bellator 214

En lo que respecta al lado de Bellator, estamos viendo a los tres grandes ya ridículos para Inglewood: Fedor vs. Bader por el título vacante de peso pesado, Mousasi vs. Lovato Jr., además de Pico vs. Corrales en una gran batalla de prospectos.

NOMW: (the night of MMA war)

Desde aquí, la forma más fácil para que escoja un lado es agrupar todos los enfrentamientos como uno solo, y luego clasificarlos. Es difícil, pero hasta ahora aquí están mis cinco primeros en orden de lo más esperado: 1) Askren vs. Lawler, 2) Mousasi vs. Lovato Jr., 3) Pico vs. Corrales, 4) Fedor vs. Bader, y 5) Dillashaw vs Cejudo.

Sí, incluso con solo tres peleas importantes anunciadas, Bellator se robó tres de cuatro ranuras principales: la carne del sándwich de la violencia en estas clasificaciones, por así decirlo. Porque cualquier pelea de Mousasi es un material que hay que ver y el invicto Lovato es un gran prospecto de 185 libras.

Aaron Pico es la verdad, Henry Corrales es un joven semental, y Fedor Emelianenko todavía tira de aquellas nostalgias de varios corazones en el mundo de las MMA. En pocas palabras, Bellator 214 es una oferta tremenda.

Pero UFC 233 puede ganar la minima de las pulseadas al tener en una velada más que interesante, al debutante Ben Askren quien viene por vez primera a la empresa de Dana White con un gran curriculum en empresa menores donde a demostrado una buena variedad de artes marciales.

Si Askren puede dominar a Lawler de la forma en que tiene figuras de carpintería como Agilan Thani y Zebaztian Kadestam, habrá una reivindicación muy real en el aire.

Ahora bien, solo quedas seguir los pasos a pasos en los 38 días que quedan del año más los 25 días previos para ver quien gana esta batalla previa a los evento y de esa manera saber quien gana en "The Night Of MMA War".