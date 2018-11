UFC Praga, cerca de concretarse

Con la temporada 2018 que llega a su fin y con las fechas del primer trimestre de 2019 confirmadas, UFC ya planea que lugares albergarán esas veladas que a partir de ahora serán transmitidas por intermedio de ESPN en los Estados Unidos. Praga, capital de República Checa está muy cerca del recibir por primera vez a la máxima entidad mundial de las MMA.

Según el sitio especializado MMAJunkie, la fecha exacta que UFC tendría para el evento en la capital checa, sería el 23 de febrero, y la velada sería UFC on ESPN+3 o UFC Fight Night 145. Si bien no está confirmado el estadio donde se llevaría cabo la cartelera, la conocida Arena O2 de Praga sería la sede, que según el acontecimiento tiene una capacidad para entre 14000 y 18000 espectadores.

Todavía no hay peleas confirmadas, pero hay algunos nombres de luchadores locales que podrían aparecer en el evento. Entre ellos, están Lucie Pudilova (8-3 en MMA, 2-2 en UFC), peleadora de peso gallo femenino y Karlos Vemola (22-5 en MMA, 2-4 en UFC) que milita en el peso semipesado y no pelea en la organización desde 2013 (UFC on Fuel TV: Nogueira vs. Werdum). También podría tener su oportunidad el serbio, en categoría semipesado, Darko Stosic (13-1 en MMA, 1-0 en UFC), quien debutó en la entidad con un nocaut técnico frente a Jeremy Kimball en UFC Fight Night 134, en julio pasado.

A falta del anuncio oficial, este sería el primer evento de la temporada en Europa organizado por UFC, más allá de que la entidad ya confirmó UFC on ESPN+ 5, que se llevará a cabo en el O2 Arena de Londres.