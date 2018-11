Silva y  Adesanya "aceptan" la pelea en UFC 234

Una pelea de peso medio entre un icono y una de las futuras estrellas de la división se dirige a Australia. El ex campeón Anderson Silva y la estrella en ascenso Israel Adesanya acordaron verbalmente enfrentarse en UFC 234 en Melbourne, Australia.

Adesanya (15-0), un campeón de kickboxing de varias veces, está saliendo de un violento final de primera ronda sobre Derek Brunson en UFC 230 a principios de este mes. Esta victoria no solo mantuvo intacto el registro perfecto del nativo de Nueva Zelanda, sino que también marcó su 13ª victoria por KO / TKO. Antes de esa actuación, Adesanya obtuvo victorias sobre Brad Tavares , Marvin Vettori y Rob Wilkinson .

Hasta la fecha, "The Last Stylebender" ha obtenido un bono Performance of the Night en tres de sus cuatro victorias bajo la bandera de UFC.

Silva (34-8, 1 NC), quien es considerado uno de los mejores peleadores en la historia de MMA, no ha competido desde su victoria sobre Brunson en UFC 208 en febrero de 2017. Esa actuación hizo que "The Spider" volviera a la victoria después de caer en una decisión ante el campeón de dos divisiones Daniel Cormier en UFC 200 en julio de 2016.

Desde entonces, Silva se ha visto obligado a observar desde el margen luego de una suspensión de un año, retroactiva a noviembre de 2017, que recibió de la Agencia Antidopaje de EE. UU. Una vez que determinaron que su último fallo en la prueba de drogas se debió a un suplemento contaminado. Si no hubieran tomado tal determinación, Silva enfrentó una posible prohibición de cuatro años debido a su anterior prueba de drogas fallida en 2015.

El brasileño tiene varios récords de UFC, incluida la racha de victorias más larga en la historia de UFC (16), que incluyó un reinado de título mediano de 2,457 días, así como la mayor cantidad de finalizacioes en peleas por el título de UFC (9), desmontes totales (17) y general de victorias en la historia de peso medio de UFC (13).

UFC 234 será el 10 de febrero dentro del Rod Laver Arena en Melbourne. Una pelea por el título de peso mediano entre el campeón reinante Robert Whittaker y Kelvin Gastelum servirá como el evento principal. No se han confirmado otros combates.