Volkanovski con confianza para su combate con Chad Mendes

UFC terminará el año con uno de los mejores eventos de la temporada. El 29 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas en UFC 232, donde el estadounidense Jon Jones y el sueco Alexander Gustafsson disputarán el Título de la categoría semipesado en un combate revancha, mientras que en la pelea coestelar, la campeona de peso pluma, la brasileña Cris Cyborg defenderá el Campeonato Pluma, frente a su compatriota y titular de la categoría gallo, Amanda Nunes.

Más allá de las peleas principales, habrá un combate muy interesante entre rankeados en la categoría pluma que abrirán la cartelera estelar de UFC 232. El estadounidense Chad Money Mendes (18-4 en MMA, 9-4 en UFC), ex retador al campeonato de las 145 libras y actual número cinco del ranking, enfrentará al australiano invicto en la organización, Alexander The Hulk Volkanovski (18-1 en MMA, 5-0 en UFC), décimo en el escalafón.

Volkanovski, quien disputó cuatro de sus cinco peleas en UFC, en Oceanía (tres en Australia y una en Nueva Zelanda), se mostró confiado para el combate frente a Mendes en declaraciones al sitio BJPenn.com: ''Honestamente, pienso que la pelea acabará pronto. No es cómo yo alardeando de que soy mejor. Simplemente creo que nuestros estilos harán que la pelea acabe pronto. Creo que lo voy a finalizar''.

''Habrá un poco de conversación antes de la pelea, pero voy a hacer lo mío. Él va a pelear contra un hombre en el puesto 10 de la división y eso es una gran amenaza. Tendrá poca recompensa y mucho riesgo. Creo que soy el mejor en la división. No hay forma de que me gane. Puede derribarme, pero soy uno de los mejores poniéndome en pie. Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para prepararme'', afirmó The Hulk.

La última pelea de Volkanovski, fue el 14 de julio de este año en el CenturyLink Arena de la ciudad de Boise, Estado de Idaho, durante UFC Fight Night 133: dos Santos vs. Ivanov. En una las peleas preliminares, derrotó por puntos en fallo unánime tras tres asaltos al estadounidense Darren Elkins. Las tarjetas de los jurados fueron las siguientes: 30-27 y 29-28 x2. En esa misma velada, pero en la cartelera estelar, también peleó Mendes, quien tras una ausencia de dos años y medio, le ganó por nocaut técnico en la primera vuelta a Myles Jury.