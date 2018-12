Dos Santos quiere demostrar que es el peso pesado número 1

Junior dos Santos anotó su primera victoria por nocaut en más de cinco años en UFC Adelaide, deteniendo a Tai Tuivasa en la atracción del evento principal el sábado por la noche. Después del concurso, el ex campeón de peso pesado de UFC expresó su interés en volver a enfrentar a Alistair Overeem, y explicó el razonamiento detrás de su reclamo en la conferencia de prensa posterior a la pelea en Australia.

“Le dije que quería pelear con él porque me parece bien hacerlo ahora”, testificó dos Santos. “Obtuvo una buena victoria sobre ... Olvidé el nombre del tipo (Sergey Pavlovich). Y hombre, esa pérdida que tenía para él, para mí, todavía en estos días no acepté eso. Él no era mejor que yo. No voy a decir que tuvo suerte porque para tener suerte en este deporte necesitas tener una actitud, por lo que tuvo una buena actitud en ese momento, pero, hombre, me veo ganando todas estas peleas, así que creo que esta revancha hace una Mucho sentido ahora ”.

Overeem regresó a la columna ganadora una semana antes en China, terminando con Pavlovich en el evento principal de UFC Beijing. El peso pesado holandés pidió pelea con Derrick Lewis en las redes sociales días después de su victoria, pero 'Cigano' cree que un JDS-Overeem tiene más sentido en este momento.

“Overeem es un tipo inteligente, ¿sabes? 'Cada vez que pide algo es porque piensa que será mejor para él”, atestiguo dos Santos. “Estoy preguntando por él porque tiene sentido. En mi opinión, tiene mucho sentido hacer esta revancha ahora mismo”.

Dos Santos y Overeem se reunieron previamente en diciembre de 2015. “Cigano” había derrotado a Stipe Miocic por decisión un año antes, mientras que' The Demolition Man 'era saliendo de victorias sobre Stefan Struve y Roy Nelson. La pelea solo duró dos rondas, con Overeem terminando al brasileño con golpes.

“No sé si ustedes vieron la pelea, él conectó un puñetazo que no fue realmente difícil, pero estaba en el lugar correcto, mi barbilla, así que sentí el puñetazo”, dijo dos Santos. “Me estaba levantando, volviendo a la pelea, pero luego el árbitro vino y detuvo la pelea. Creo que no fue un buen paro en ese momento, uno de los ejemplos que tenemos de paros equivocados para mí es esa pelea”.

“Pero está bien, sucedió antes y fue algo para que aprendiera, así que, sí, no puedo aceptar (la pérdida). No aceptaré ninguna de mis derrotas. Realmente creo que tengo todo lo necesario para ser el número uno en esta división y quiero demostrar que quiero mostrarles a todos que tengo razón”, finalizó el luchador.