Poster oficial de UFC 234

Como no se llevará a cabo hasta febrero, el Pay Per View UFC 234 solo tiene dos peleas confirmadas hasta esta altura del mes. En las próximas semanas se agregará más pero el hecho es que todavía queda mucho por delante antes de la celebración de este evento. Sin embargo, estos combates nos hacen pensar que será un gran espectáculo.

Encabezando el espectáculo se encuentra el 'Down Under' que será la pelea por el título de peso mediano entre el actual monarca de las 185 libras, Robert Whittaker, y el contendiente de primera división, Kelvin Gastelum, quien recientemente finiquitó sus tareas como entrenadores opuestos en la temporada 28 de The Ultimate Fighter (TUF).

Por otra parte en el evento principal, el ícono mediano Anderson Silva hará su regreso contra Israel Adesanya, en lo que podría ser un combate eliminador de fichas para el ganador de Whittaker vs. Gastelum.

Cabe mencionar que mientras que la pelea estelar es por el título de peso medio la coestelar también tendrá implicaciones titulares en la misma división. Según Dana White quien ha confirmado que dará al brasileño una oportunidad contra el campeón si derrota al nigeriano.

No se ha dicho lo mismo sobre Adesanya, pero veremos qué sucede. Se las han arreglado para obtener una pequeña porción de bienes raíces en la parte inferior del póster, pero puedes apostar que 'The Last Style Bender' estará encabezando su próxima carta si puede aplastar a 'The Spider' en el mes de febrero en el año entrante.