White quiere garantizar Diaz vs Masvidal para PPV

Según el presidente de UFC, Dana White, quien confirmó que la pelea se inició durante la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 231. Pero vale la pena señalar: la forma en que lo confirmó no inspiró mucha confianza.

“¿Alguien me estaba diciendo antes que no habíamos anunciado eso?” Preguntó White. “Por lo que sé, sentado aquí ahora mismo, esa pelea está en marcha. Sí, por lo que sé, esa lucha está en marcha. He estado aquí desde el martes. A menos que haya ocurrido algo desde el martes, lo cual es muy posible, está encendido”, remarcó.

White le dijo por primera vez a ESPN a mediados de noviembre que estaba cerca de que se terminará una pelea entre Masvidal y Díaz, pero desde entonces hemos escuchado muy poco. Masvidal ha mencionado la pelea al menos una vez en Twitter, pero Nick se ha mantenido completamente en silencio acerca de la pelea en sus cuentas de redes sociales.

Tal como está, parece que solo está relajándose con sus amigos y sigue apareciendo en la tienda de malezas. Eso no es muy prometedor, especialmente desde que los últimos dos años han sido un interminable desfile de White ofreciendo peleas a los hermanos Díaz y luego actuando confundidos y sorprendidos cuando los rechazan.

Para escucharlo explicar, los hermanos Díaz simplemente no quieren pelear. Para escuchar la explicación de los hermanos Díaz, el UFC no está dispuesto a pagarles lo que valen. Así que hemos estado atrapados en una guerra de desgaste, esperando a ver quién quebrará primero.

¿Acaso el UFC terminó agregando un poco de algo al cheque de Nick? ¿O finalmente se agotó la cuenta bancaria de Nick después de cuatro años de no pelear, lo que lo obligó a volver a la mierda de no-headliner? No sabemos por qué Nick repentinamente decidió aceptar una partida de cartas no planeadas relativamente pequeña con Masvidal en marzo, lo que simplemente alimentó la paranoia de los fanáticos de que algo no está bien con la pelea.

Agregando a la sensación general de escepticismo que sentimos cada vez que se discuten las remontadas del hermano de Díaz, White admitió que el UFC había regresado a la casilla cero para que el pequeño hermano Nate volviera a la jaula.

Nate se unió para pelear contra Dustin Poirier en UFC 230 e inmediatamente se enojó cuando UFC lo reunió con otros 13 luchadores para una conferencia de prensa general del 25 aniversario de UFC. Incluso después de batallas récord con Conor McGregor, el UFC no estaba interesado en presentar a Díaz como una atracción estrella.

En cambio, relegaron su lucha para ser co-principal bajo una pelea arreglada apresuradamente por el cinturón de peso mosca de las vacantes. Cuando Poirier se lesionó en el entrenamiento poco después, Nate aprovechó la oportunidad para no tirar de la tarjeta.

"No tenemos nada con Nate", confirmó White.

Y ahora ambas partes parecen completamente desinteresadas en tratar de hacer que ocurra otra pelea. Entonces, ¿qué piensas, maníacos? ¿Vamos a ver a Nick Díaz en la jaula en marzo? ¿O es solo el último episodio de As The Diaz Brothers Turn, la telenovela MMA menos satisfactoria del mundo? Solo Dana y el futuro de ambos luchadores nos dirán sobre el siguiente capitulo.