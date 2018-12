No será en Anaheim

La compañía más importante de MMA, UFC, anunció el miércoles que UFC 233, que había sido un evento de pago por visión programado para el Honda Center, ya no es más. Ultimate Fighting Championship (UFC) no podrá sacar a un conejo de su proverbial sombrero, como lo hizo con UFC 230, ya que no se ha asegurado ningún evento principal para la próxima tarjeta de pago por visión (PPV) de UFC 233.

Eso es según un informe de Brett Okamoto de ESPN, quien apunta a una 'combinación de factores' al cancelar el programa del 26 de enero dentro del Honda Center en Anaheim, California, y trasladar el evento a una fecha posterior.

Las noticias de hoy llegan, pero un día después de que el evento co-principal planeado entre Dominick Cruz y John Lineker fue rechazado debido a la triste, pero algo predecible lesión de 'Dominator' (más sobre esto aquí).

Parece que la promoción no quería avanzar con las pocas peleas de marquesina que aún estaban disponibles, como el ex campeón de peso mediano de UFC Robbie Lawler contra el ex campeón de Bellator y ONE Championship, Ben Askren.

Esa pelea será el objetivo de UFC 235 el 2 de marzo en Las Vegas, según Ariel Helwani. Varias peleas estaban en las obras para el techo de UFC 233, incluyendo a Tyron Woodley contra Colby Covington; sin embargo, 'El Elegido' todavía se estaba recuperando de algo debido a una lesión en la mano y no pudo responder la llamada.

La no decisión fue la decisión de cambiar la pelea por el título de peso mosca Henry Cejudo vs TJ Dillashaw de UFC 233 a UFC en ESPN + el 19 de enero en Brooklyn, Nueva York. Supongo que Brock Lesnar era demasiado pequeño para hacer su regreso a Octagon cuando la promoción lo necesitaba más.

El comunicado oficial

UFC anunció hoy que el evento UFC 233 Pay-Per-View programado para el 26 de enero se pospone. Todas las peleas programadas previamente para UFC 233 están siendo reprogramadas para las próximas cartas. El evento Pay-Per-View del 10 de febrero en Rod Laver Arena en Melbourne, Australia continuará titulado UFC 234: WHITTAKER VS GASTELUM. Las entradas para UFC 234 se agotaron en minutos. El calendario de eventos 2019 de UFC seguirá presentando 12 eventos de pago por visión.

Los detalles adicionales sobre el aplazamiento de Pay-Per-View serán anunciados en una fecha posterior. Espere más sobre esto mientras los chips continúan cayendo, pero no busque lágrimas en el CEO de Bellator, Scott Coker, ya que su tarjeta del 26 de enero 'Fedor vs. Bader' en la cercana Inglewood ahora se ejecutará sin oposición, tanto en la televisión. y en la taquilla.

De esta manera solo se espera que la empresa de MMa que tiene como presidente a Dana White, pueda resolver en la brevedad cuando se realizará dicho evento debido a que en el calendario no hay mucho margen de tiempo.