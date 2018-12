Mazo da un gran paso en las MMA

La peleadora colombiana recientemente firmó un acuerdo de cuatro peleas con el UFC. Mazo, cuyo debut aún no se ha determinado, se une a la organización como campeona de peso mosca de la LFA. Ella luce un récord invicto de 6-0 que incluye dos victorias eliminatorias virales de cabezazo.

A pesar de que ya ha hecho algunas olas en el mundo de las MMA, Mazo aún es un estudiante universitario de 21 años que solo lleva peleando profesionalmente por menos de cuatro años.

Las cosas en MMA pueden estar moviéndose bastante rápido para el producto Kings MMA, pero eso no significa que no esté lista para las luces brillantes. "Todo sucedió muy rápido y ni siquiera me apuré en nada", dijo Mazo hablando con la prensa.

“Todo se ha hecho paso a paso. No fue como 'oh, necesito ir a la UFC ahora'. En realidad, mucha gente solía decirme 'por qué no vas ahora', pero quería defender mi título y tomar mi hora” enfatizó. Mazo fue contactada por la UFC el mes pasado luego de su primera defensa del título de la LFA. Ella cree que este es el momento perfecto para el inicio de su carrera en UFC.

"Fue difícil conseguir peleas por mi defensa del título, la última vez que la chica se lesionó tres días antes de la pelea, así que ya lo estaba pensando. Mi gerente y todo mi equipo pensaron que tenía sentido, así que aunque soy joven, no siento que me esté apresurando, así que creo que esto está llegando en un buen momento. Y por qué no, si me siento confiado".



Además de ser un buen momento personal y atlético para que Mazo se una a la lista de UFC, ella también cree que razones externas están trabajando a su favor. "Creo que es genial que esta división está comenzando, porque de alguna manera, es más fácil hacer que la historia, obviamente [la división] es tan nueva en lugar de algo que ya está bien establecido”, testificó la colombiana.