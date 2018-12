Gibson: “Sé que va ser una pelea muy diferente”

Durante un reinado de casi cuatro años desde principios de 2011 hasta principios de 2015, Jones peleó 10 veces y estableció un nuevo récord para defensas consecutivas del título de peso semipesado de UFC con ocho seguidos.

Es una carrera como ninguna otra en la historia del deporte, con nombres respetados como Daniel Cormier, Alexander Gustafsson y Mauricio Rua en su currículum, Jones gobernó la división de las 205 libras con un puño de hierro y parecía estar en un camino destinado por la grandeza de todos los tiempos antes de que sus problemas fuera de la jaula lo descarrilaran de una manera importante.



Las cosas no han sido las mismas desde entonces. Entre un par de suspensiones de prueba de drogas y el extraño accidente de fuga y fuga que inicialmente le costó su título de UFC, "Bones" solo compitió dos veces en los últimos tres años, más recientemente en una revancha de julio de 2017 contra Cormier que se presenta hoy como un no-concurso debido a los problemas mencionados anteriormente de Jones con USADA. Pero ahora Jones está de vuelta una vez más, programado para realizar su esperado regreso al Octágono el 29 de diciembre en una revancha contra Gustafsson por el título vacante de peso semipesado.

Y aunque UFC 232 marcará la tercera salida consecutiva en la que Jones se verá obligado a superar un largo período de descanso, el destacado entrenador Brandon Gibson ve un lado positivo en las largas ausencias de su estudiante lejos de la jaula, y cree que hay una manera de que puedan terminar beneficiando a De 31 años de edad avanzando.



"No está haciendo daño en sus cerebros [durante su tiempo libre]", explicó Gibson el lunes en The MMA Hour. "No está teniendo conmoción cerebral. Él está cuidando su cuerpo y su mente, y esto es así: en este uno por ciento superior, estos tipos son duros. Ese no es un aspecto que viene con el sparring o algo así. El tiempo libre en el que no estamos teniendo impacto, donde su cuerpo no está siendo golpeado y descompuesto, donde solo continuamos evolucionando la habilidad y la técnica y la estrategia y el desarrollo de Jon mucho más como un artista marcial es clave . Y dijiste que él tiene 31 años, todavía tiene una larga carrera de pelea por delante, y realmente siente que esta vez libre ha prolongado su carrera mucho más”.

"Si él todavía estaba peleando de tres a cinco veces al año como cuando era más joven, creo que eso va a quemar a los muchachos temprano. Creo que ahí es donde empiezas a ver a los chicos de treinta y tantos años que son lentos, que no reaccionan, que no pueden apretar el gatillo, que simplemente no están reconociendo cosas como solían hacerlo, y creo que mucho de eso viene con solo el costo de los campos de entrenamiento además de las peleas. Así que solo teniendo este tipo de pre-campamentos donde todo está basado en la técnica, creo que ha sido realmente bueno para él. Creo que se va a mostrar en la pelea. Tuvimos un largo descanso antes de Ovince Saint Preux, y tuvimos un largo descanso antes de la segunda pelea en DC, y salió fuerte y concentrado, y nuevo en muchos sentidos".

La revancha entre Jones y Gustafsson es una larga en la fabricación

Antes de que estuvieran programados para enfrentarse en UFC 232, los dos rivales de peso semipesado chocaron de nuevo en 2013 en un gran concurso de todos los tiempos en UFC 165. Incluso hoy, esa primera pelea es el desafío más difícil que Jones ha enfrentado. Gustafsson empujó a Jones al borde del abismo, pero finalmente se quedó corto: el campeón estadounidense se recuperó en las rondas de campeonato para ganar una decisión unánime y defender su faja de 205 libras.

Gustafsson solo ha competido cinco veces en los más de cinco años desde UFC 165, acumulando un récord de 3-2 en ese lapso, sin embargo, el Equipo Jones no está pasando por alto al formidable sueco.

"Creo que Gustafsson ha mejorado y crecido enormemente como luchador", expresó Gibson. "Creo que se ha vuelto mucho más fluido. Creo que se ha convertido en un delantero mucho más preciso. Creo que su lucha ha mejorado. Él ha tenido estos combates de cinco asaltos desde entonces. Creo que Gustafsson realmente ha madurado. Creo que miramos a Jon en esa [primera] pelea y pensamos [acerca de] cuántas herramientas más tenemos ahora, cuántas configuraciones más, cuánta más estrategia, y qué tan mejor somos en todos los pequeños elementos de transición ahora".

"Creo que va a ser una pelea muy diferente. Siempre nos encontramos cayendo en esa lucha para estudiar como punto de referencia como lo hicimos con la primera pelea de Cormier, pero me encuentro viendo la pelea de Gus con DC o [Jan Blachowicz] o Glover (Teixeira) mucho más, para tratar de recoge las tendencias de su nuevo estilo tanto como podamos".



Gustafsson pudo haber luchado por resultados mixtos desde su derrota ante Jones, pero sus dos salidas más recientes pueden ser las más predictivas en cuanto al tipo de enemigo que espera el 29 de diciembre. Gustafsson monta en UFC 232 después de haber ganado dos peleas consecutivas. Parecía sensacional en ambos, superando a Blachowicz antes de maltratar a Teixeira en un nocaut en el quinto asalto.

"Creo que su confianza ha crecido", afirmó Gibson sobre Gustafsson. "Creo que su confianza con su lucha ha crecido. Creo que su resistencia y su cardio y su resistencia han aumentado. Seríamos tontos si pensáramos que Gus no va a venir listo para otra cosa que no sea una batalla a cinco asaltos esta vez, donde, la primera pelea, me siento como Gus en algunos aspectos. En otras palabras, simplemente no lo tenía en las rondas de campeonato, y ahí es cuando Jon fue realmente capaz de tomar la iniciativa y hacer el daño y demostrar por qué es un campeón”.

"Así que creo que Gus va a estar bien preparado en forma cardio, creo que su técnica de boxeo y sus configuraciones han crecido, y su defensa de lucha libre sigue siendo excepcional. En peleas como la pelea de [Blachowicz], tuvo una posición brillante en el suelo y en la libra, y una posición y cronometraje brillantes en sus tiros, por lo que Gustafsson es un tipo peligroso en todos los aspectos ".

En 2013, el primer enfrentamiento entre Jones y Gustafsson voló bajo el radar en la mente de muchos en la comunidad de MMA antes de superar todas las expectativas como una gran pelea de todos los tiempos. Es seguro decir que no se puede decir lo mismo sobre la revancha. UFC 232 es una de las noches de pelea más esperadas de 2018, y el evento principal sirve como una encrucijada fundamental para las carreras de ambos competidores de peso semipesado.



"Este segundo es mucho más que eso", atestiguó Gibson. "Todo el mundo sabe lo increíble que fue la pelea de campeonato en la primera pelea, y esto ha tardado mucho en llegar". Ambos de estos muchachos se han enfrentado antes y las cosas no funcionaron, así que sé que los dos siempre se han mirado el uno al otro y sabíamos que este día llegaría ".