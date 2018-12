Silva: “Hablo mucho con Dana sobre McGregor”

Incluso un luchador con una carrera tan larga como el legendario Anderson Silva sabe que eventualmente será el momento de llamarlo una carrera. Silva, quien pelea contra Israel Adesanya en UFC 234 en Australia el 9 de febrero, cumplirá 44 años en abril, y le quedan tres peleas en su contrato con UFC. ¿Después de esto? Será tiempo de cabalgar hacia el atardecer.

"Tengo tres más y luego está listo", Silva durante un día de medios en su nuevo gimnasio Spider Kick en Los Ángeles el lunes. "Se acabó."



Silva siempre ha sido uno para abrazar desafíos audaces. Sigue siendo el campeón de UFC que más tiempo ha llovido en la historia, ya que tuvo el título de peso medio durante siete años y siete meses, derrotó a Rich Franklin por el cinturón en UFC 64 y lo perdió ante Chris Weidman en UFC 163.