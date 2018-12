El equipo de Jon Jones rechaza la propuesta de CSAC

En una audiencia de la Comisión Atlética del Estado de California (CSAC) la semana pasada, a Jones se le otorgó su licencia para defenderse luego de una suspensión por dopaje. Durante la audiencia, una de las comisionadas, Martha Shen-Urquidez, le propuso a Jones que si quería borrar su nombre por completo, podría unirse al programa VADA.

Jones es examinado y adjudicado por USADA, el socio antidopaje de UFC, así como por comisiones atléticas. VADA no tiene ningún vínculo financiero con el UFC. Jones y su abogado Howard Jacobs aceptaron en principio el momento de inscribirse en VADA.

Pero Jacobs confirmó en los medios en el miércoles que "después de investigar" lo que implicaría el programa VADA, Jones y su equipo decidieron "rechazar" la propuesta. MMAjunkie fue el primero en reportar las noticias.

"Es complicado", dijo Jacobs. "Decir rechazado es la palabra equivocada. Hubo problemas con la propuesta. Hicimos preguntas y no pudimos resolverlo por completo”.

Jacobs dijo que no quería comentar más que eso, pero dijo que los problemas con VADA no eran "contenciosos" y que no tenían que ver con que la USADA y VADA fueran organismos competidores de prueba de drogas.

En cualquier caso, Jones recuperó su licencia de MMA y luchará contra Alexander Gustafsson por el título de peso semipesado de UFC en el evento principal de UFC 232 el 29 de diciembre en Las Vegas. CSAC otorgarle una licencia a Jones nuevamente no estaba supeditado a que se inscribiera en VADA.

"De todos modos, siempre fue algo opcional", expresó el oficial ejecutivo de CSAC, Andy Foster, a los medios de prensa en un comunicado. "Esto fue para ayudar al Sr. Jones. Obviamente, no tenemos ningún problema con los hallazgos analíticos de la USADA en este momento para las artes marciales mixtas. Todo este caso se produjo debido a un hallazgo analítico de una prueba de la USADA. Le deseamos éxito al Sr. Jones”.

Shen-Urquidez dijo en la audiencia del 11 de diciembre en Sacramento que Jones podría inscribirse en VADA y disipar las dudas de que él es un atleta limpio.

"Sé que ha dicho que está feliz. USADA ha establecido que no hizo esto intencionalmente en su última prueba, y todo eso, pero ambos sabemos que hay una gran cantidad de personas que aún tienen Algunas dudas, ¿verdad?" , le comunicó Shen-Urquidez a Jones.

"Están ahí afuera, y no es solo un poco de duda, sino que hay personas que tienen serias dudas sobre esto. Así que, por mi parte, me gustaría dejar las dudas para dormir y guardarlas de una vez por todas, y que la gente te crea: que tienes tanto talento y que eres el mejor, y que puedes ganar una pelea. Simplemente limpio y que este es Jon Jones, y para eliminar esas dudas de una vez por todas. Entonces, tengo esta idea y la voy a publicar para ver si está de acuerdo con ella”.

Jones seguirá siendo probado por USADA y la Comisión Atlética de Nevada (NAC) en relación con UFC 232. Este año, Jones ya ha sido probado 10 veces por USADA, según su base de datos pública. Jones, de 31 años, dio positivo por un metabolito de esteroides prohibido en relación con el UFC 214 en julio de 2017. Como delincuente por segunda vez, Jones enfrentaba una suspensión de cuatro años por parte de USADA.

CSAC también tuvo jurisdicción en el caso, ya que UFC 214 se llevó a cabo en Anaheim, California. Foster dijo en la audiencia la semana pasada que ya no quiere que USADA juzgue los casos de dopaje que llevan la jurisdicción de CSAC. Todo el tiempo, Jones ha estado convencido de que no tomó conscientemente una sustancia prohibida y no sabía cómo el esteroide entró en su sistema.

CSAC revocó la licencia de Jones y lo multó con $ 205,000 en febrero. En ese momento, Foster dijo que esperaría para ver qué tipo de sanción le daría Jones a Jones antes de que CSAC le devolviera su licencia. Jones terminó con una suspensión de 15 meses después del arbitraje, que se anunció en septiembre.

USADA declaró que la prohibición de cuatro años se redujo a 18 meses debido a que Jones brindó "asistencia sustancial", una disposición de la política antidopaje de UFC que permite penas más cortas para los atletas que cooperan en otros casos, ya sea por dopaje o por delitos.

El árbitro Richard McLaren le quitó otros tres meses, y escribió que no creía que Jones hubiera sido engañado intencionalmente, debido a la sincronización de la prueba en relación con otras pruebas aprobadas y la poca cantidad de sustancia encontrada en el sistema de Jones.