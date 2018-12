VanZant: “Pero espero que utilicen este momento para mostrar a las mujeres”

Paige VanZant espera que UFC en la pelea de ESPN + con Rachael Ostovich pueda 'mostrar cuán fuertes son las mujeres'. Ostovich fue supuestamente atacada por su esposo, su compañero de combate Arnold Berdon, y sufrió una fractura de hueso orbital. Berdon fue arrestado más tarde y actualmente enfrenta un cargo de agresión por delitos graves de segundo grado en Honolulu.

En ese momento, Ostovich pensó que no sería capaz de luchar contra VanZant en la UFC con su tarjeta ESPN + el 19 de enero en Brooklyn. Sin embargo, una semana después, después de acudir al médico para un seguimiento, se le autorizó a entrenar y Ostovich le dijo a UFC que todavía quería pelear. La pelea de vuelta estaba en marcha.

VanZant le expresó a los medios que sentía que esto era un signo de la fortaleza mental de Ostovich.

"Por supuesto, no sé todos los detalles de lo que sucedió, solo lo supe un poco", dijo VanZant. "Pero sé que cuando ella regresó y dijo: 'Quiero pelear de todos modos', me dio una alerta, como 'Oye, esta chica es muy dura'. Así que sé que estoy luchando contra alguien que es muy fuerte y muy fuerte mentalmente, porque ella entrará y luchará después de atravesar un trauma extremo como este. Simplemente me dice que debo estar listo para la pelea y estar listo para que alguien venga y tenga mucho por qué pelear ".

Esta es una gran pelea para VanZant. Ella está saliendo de dos derrotas y un despido de un año del Octágono debido a un brazo roto. La residente de Oregon en realidad solo fue autorizada para pelear esta semana por los médicos, dijo. Ahora, sin embargo, el concurso ha adquirido un significado aún más profundo.

VanZant, de 24 años, lanzó un libro en abril llamado "Rise: Surviving the Fight of My Life" (Rise: Surviving the Fight of My Life), donde se abrió por primera vez públicamente acerca de ser violada como una adolescente, el acoso vicioso que experimentó y un pasado tóxico, físicamente abusivo.

Relación, entre otras cosas. VanZant dijo que cuando se publicó el libro, ella quería contarle al mundo sobre estos elementos de su pasado, en sus propias palabras, para ayudar a otros que están atravesando problemas similares.

Ostovich, mientras tanto, le dijo a la estación de televisión de Hawaii KHON el mes pasado que quería permanecer en la pelea con VanZant a pesar de todo lo que estaba sucediendo en su vida personal para "tomar una posición contra la violencia doméstica".

"Sentí que era extremadamente importante para mí seguir adelante, no solo para mí, sino también para mi hija y otras personas que podrían estar pasando por situaciones similares", dijo Ostovich. "Quiero tomar una posición en contra de la violencia doméstica y mostrar a los demás que está bien salir y hablar sobre eso y no estar callado".

"Siento que tengo que hacer esto. Esto es algo que no se me puede quitar. Quiero usar esta gran plataforma mundial de UFC para mostrarle a la gente que no dejes que nadie ni nada se interponga entre tú y tus sueños y tu carrera".

VanZant dijo que le gustaría mucho discutir algunos temas muy delicados que conducen públicamente a esta lucha como defensora.

"Definitivamente, me encantaría", pronunció. "Espero que el UFC me permita y espero que el UFC realmente use esto para marcar la diferencia, porque sé que ha habido otro drama sobre la tarjeta y tener algunos luchadores en ella. Pero espero que utilicen este momento para mostrar a las mujeres poderosas, ya sea solo ella o las dos. Para demostrar que puedes luchar contra la adversidad y puedes luchar contra estos demonios y aún así ser una persona muy exitosa ".

El drama al que VanZant aludió fue la adición del ex jugador de la NFL Greg Hardy a la tarjeta ESPN +. Hardy tiene un historial de violencia doméstica y una condena por cargos de abuso que luego se revocó en la apelación cuando la víctima no se presentó ante el tribunal.

VanZant dijo que quería comentar sobre la situación de Hardy. Ostovich le dijo a la UFC que a ella no le importa que Hardy esté en la misma tarjeta.

"Su opinión fue: Su historia no es mi historia. La historia de todos es diferente y creo en las segundas oportunidades. No tengo problemas para pelear en la misma tarjeta con este chico ", atestiguó el presidente de UFC, Dana White. "No le hizo nada a Rachael Ostovich. Ella estaba totalmente de acuerdo con eso. Tener su apoyo fue un factor clave para tomar esa decisión ".

VanZant dijo que cuando todo esté dicho y hecho, a ella no le importaría sentarse a hablar con Ostovich, a quien ha conocido antes y le gusta como persona. Mientras tanto, tienen que luchar entre sí. Sin embargo, eso no significa que tengan que guardar silencio sobre las cosas que son importantes para ellos.

"Al final del día, vamos a salir a pelear unos con otros", dijo VanZant. "Ambos estamos tratando de ganar una pelea. Pero luego, e incluso a lo largo de todo el proceso, podemos mostrar qué tan fuertes son las mujeres y usar esto para defendernos y defender los derechos de las mujeres y las mujeres, y todo lo que va más allá, la violencia doméstica y el abuso sexual. Sólo úsalo para hablar. Incluso no cambiando nada, sino simplemente ser una voz. Sé que no somos los únicos que hemos pasado por esto, solo los nuestros se destacan porque estamos en esta plataforma".