Lanzamiento del cartel de UFC en ESPN +

Es el comienzo de una nueva era para la empresa más importante de las artes marciales mixtas, UFC, y dos de sus actuales campeones estarán al frente y en el centro cuando llegue la noche de la pelea. El viernes, los oficiales lanzaron el póster para UFC en ESPN +, el primer evento de la promoción de la era ESPN, y presenta al campeón de peso mosca Henry Cejudo y al campeón de peso gallo T.J. Dillashaw en blanco y negro.

La pelea del evento principal se anunciará como 'Campeón contra Campeón', ya que Dillashaw bajará a 125 libras para desafiar al recién ganador y titular Cejudo. Cejudo pidió un enfrentamiento con Dillashaw después de destronar al rey Demetrious Johnson en el pasado agosto.

Mientras tanto, Dillashaw intentará agregar un segundo título a su colección después de reclamar el cinturón de peso gallo de Cody Garbrandt en noviembre del año pasado y luego defenderlo con éxito en su revancha en UFC 227.

UFC en ESPN + 1 tiene lugar en Barclays Center en Brooklyn y se transmitirá en vivo en el servicio de transmisión ESPN +. Vea la tarjeta actualizada a continuación (orden por determinar):

Henry Cejudo (C) vs. T.J. Dillashaw (C)

Paige VanZant vs. Rachael Ostovich

Glover Teixeira vs. Ion Cuțelaba

Donald Cerrone vs. Alexander Hernandez

Joseph Benavidez vs. Dustin Ortiz

Belal Muhammad vs. Geoff Neal

Alonzo Menifield vs. Vinicius Castro

Randy Brown vs. Chance Rencountre

Greg Hardy vs. Allen Crowder Joanne

Calderwood vs. Ariane Lipski

Gregor Gillespie vs. Yancy Medeiros