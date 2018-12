Anderson: “Si quieres estar en 135 libras solo dilo, no juegue a pelearé en 145 si me quieren”

Megan Anderson tiene una gran pelea en UFC 232. Se enfrentará al veterano Cat Zingano el 29 de diciembre en Las Vegas, una pelea que tiene importantes implicaciones para la división de peso pluma. El evento co-principal de UFC 232 tiene al campeón de peso pluma Cris Cyborg defendiéndose contra la campeona de peso gallo Amanda Nunes en una pelea de súper.



Pero mientras que UFC 232 debería ser una celebración y un momento crucial para la división de 145 libras, Anderson ha aceptado la dura realidad. Ella le dijo a MMA Fighting que realmente no sabe a dónde irá la división desde aquí, incluso con estas dos peleas de alto perfil en el expediente.

"Esta división está tan arriba en el aire en este momento, solo voy a luchar para pelear", asentó Anderson. "Porque quién sabe qué va a pasar".



Anderson (8-3) es uno de las pocas luchadoras verdaderas de 145 libras en la lista. Ella viene de una derrota por decisión unánime ante Holly Holm en UFC 225 en junio. Una victoria allí podría haberla preparado para una fecha futura contra Cyborg por el título, una pelea en la que una vez había reservado. Pero si le gana a Zingano, Anderson dice que no está segura de lo que eso significará.



Aparte de Cyborg y Anderson, el armario es casi desnudo en peso pluma. Zingano y Nunes son pesos gallos que se mueven hacia arriba. También lo fue Holm, quien dejó en claro que espera un futuro de 135 libras donde es la ex campeona. Anderson, que mide 6 pies 1 pies y tiene un recorte de peso de 145 como Cyborg, no tiene posibilidad de caer al peso gallo.



Se suponía que la solución a este problema era The Ultimate Fighter 28, que terminó este mes. TUF 28 presentó pesos pesados ​​y luchadores de peso pluma de las mujeres. Parecía que el UFC, que ni siquiera presenta los rankings oficiales de la división, finalmente se estaba poniendo serio al completar la categoría de peso de 145 libras.



En opinión de Anderson, eso no ha funcionado del todo como algunos pensaron. Hay varios "pesos pluma" de la temporada que ahora reclaman pesos gallos en la UFC para sus próximas peleas. La ganadora de TUF 28, Macy Chiasson, peleará en peso gallo luego, según informó el diario Las Vegas Review Journal esta semana. Eso ha puesto en marcha a Anderson.

" Es solo una de esas cosas que me joden", declaró Anderson. "No lo sé. Si quieres estar en el UFC a 135 libras, solo dímelo y dilo. No juegue esta mierda sobre "Oh, pelearé en 145 si me quieren. No, seamos honestos. No quieres pelear a 145. Es por eso que en lugar de llamar y hacer campaña para peleas de 145 libras, ahora estás llamando a las personas de 135 libras. Por ejemplo, si realmente quisieras pelear en esa división de peso, estarías pidiendo pelear en esa división de peso. Pero no lo eres. Entonces, seamos realistas aquí. Realmente no quieres estar en esa división de peso. Así que todo el punto de The Ultimate Fighter para la división de 145 libras fue jodiendo mierda. Porque ninguno de ustedes quiere estar allí en esa división de peso. Solo quieres bajar y pensaste que era una manera fácil en [para el UFC] ".



Anderson, de 28 años, dijo que no entiende la excusa que algunos combatientes están dando por no querer reducir a 135 varias veces en un período corto para TUF, porque no se suponía que fuera una temporada de 135 libras. TUF 28 se suponía que era para los pesos pluma de las mujeres.

"Lo que me molesta son sus razones, como 'Oh, no puedo ganar peso con 135 libras dos o tres veces en cinco semanas", testificó Anderson. "Bueno, en realidad no hicieron una temporada de peso gallo. ¿De qué estás hablando? No es como si hubieras subido a 145 porque están haciendo una temporada de peso gallo y no puedes bajar de peso. Ellos no estaban haciendo eso en absoluto. Fue hecho específicamente para construir la división de 145 libras y esto es lo que obtienes cuando pones peso gallo en una temporada, donde realmente no quieren pelear con ese peso, solo quieren entrar en el UFC a 135. Para se honesto, eso es lo que está pasando ”.



Anderson dijo que tampoco cree que la UFC sea seria en la construcción de la división de 145 libras, porque casi no ha habido noticias sobre la promoción que ha firmado la mayoría de los peleadores de la temporada. Anderson, nativa de Australia, dijo que pidió pelear en Adelaide de UFC contra uno de los peleadores que salía del programa, pero UFC le dijo que no tenían un "oponente adecuado" para esa carta.

"De lo contrario, estarían firmando personas y no lo están", expresó Anderson, en respuesta a la razón por la que no cree que la UFC esté tratando de completar la división. "Eso deja a alguien como yo en una posición realmente interesante, porque es como, ¿qué hago? Quiero estar en la UFC y quiero pelear. Sin embargo, no soy una de esas personas que puede bajar a 145 libras".



Macy Chiasson ganó la temporada TUF 28 para el peso pluma femenino, superando a Pannie Kianzad en la presentación de segunda ronda en el final de TUF 28 a principios de este mes. Ella es una verdadera luchadora de 145 libras e incluso peleó en 155 como amateur. Pero ella solo tiene tres peleas profesionales, dijo Anderson, y va a ser difícil para emparejarse con alguien si la división es tan escasa.



"¿Cómo vas a construir a alguien como ella?",atestó Anderson. "No puedes simplemente tirarla contra alguien como [Cyborg] o algo así. Ella es 3-0. ¿Acaso una comisión sancionará esa lucha? La experiencia y el número de peleas es significativamente diferente. ¿Qué haces?"



Anderson no está enojado con el UFC necesariamente. Ella quiere pelear por la promoción y está agradecida de que se quedaran con ella durante un momento difícil el año pasado cuando tuvo que retirarse de la pelea con Cyborg. Anderson también cree que un problema con su división es que nadie más está haciendo que el UFC realmente los quiera, como alguna vez lo hizo Ronda Rousey para todas las luchadoras femeninas.



"Creo que un gran problema con la división también es que nadie quiere pelear en el mercado", atestigua Anderson. "Esto ya no es solo pelear. Tienes que jugar el juego. Se trata de ser comercializable, se trata de poder ser promocionable. No puede esperar que una organización lo promueva y construya su marca cuando no está dispuesto a hacerlo usted mismo. Siento que eso también es un gran problema en la división. Tienes que hacer que la gente quiera verte pelear. Tienes que hacerte interesante, tienes que hacerte destacar. Si no quieres hacer eso, entonces te quedarás atrás y no tendrás las oportunidades ".



Anderson no tiene idea de lo que traerá el futuro después de UFC 232. Lo único que sabe es que una buena actuación contra Zingano solo ayudará a su causa.



"Tenemos como tres personas de la temporada The Ultimate Fighter que quieren tener peleas de 135 libras", aseveró Anderson. "Así que no tengo idea de lo que están haciendo. Pase lo que pase a continuación, suceda a continuación y vamos a llegar a eso. Realmente, todo depende de mi desempeño el 29 de diciembre ".