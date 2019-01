Cormier: “Con la cosa de Lesnar, eso todavía está en el aire”

Cormier, el actual campeón de peso pesado de UFC, ha declarado por mucho tiempo su deseo de retirarse para cuando cumpla 40 años de edad el 20 de marzo de 2019. Con la fecha límite autoimpuesta que se aproxima rápidamente, 'DC' pronto se verá obligado a hacer un decisión. Es, por todas las cuentas, el favorito de Fighter of the Year para 2018 después de haber logrado un récord de 3-0 el año pasado con defensas de título exitosas en dos divisiones diferentes y la distinción de haberse convertido en el único hombre en la historia de UFC que simultáneamente reclama el títulos de peso semipesado y pesado, por lo que no es como si Cormier estuviera vacilando al llegar a la recta final de su carrera atlética. El presidente de



UFC, Dana White, dijo durante el fin de semana en UFC 232 que cree que a 'DC' le quedan dos o tres peleas más, e incluso Cormier no está tan seguro de lo que aguanta 2019.



“Hombre, no lo sé”, manifestó Cormier en The MMA Hour. “Como dije, hace mucho tiempo que tengo la intención de terminar con esto para cuando cumpla 40 años, y he tenido algunas lesiones en cuanto a lesiones que realmente me frenan ahora mismo'. Preferiría estar preparándome para entrenar ahora mismo y pelear, pero han ocurrido un par de cosas que realmente no puedo seguir como quiero, así que es algo que todavía está en el aire. El esperanzado de Dana dice: 'Oh, puedes pelear tres veces más, eres el hombre en este momento'. Y honestamente, podría pelear. Todavía podría pelear. No parece que me esté desacelerando demasiado. Quiero decir, diablos, me convertí en el campeón de los pesos pesados ​​hace unos meses, no es como si estuviera disminuyendo la velocidad”.

“Así que veremos qué es. Realmente tengo la intención de terminar con esto muy pronto. Es solo una decisión personal que tomé con mi familia, y veremos qué pasa”, atestigua Cormier.



Desde que Cormier capturó el título de peso pesado con un nocaut en el primer asalto de Stipe Miocic en UFC 226, el plan tentativo para su salida era cree que es una exitosa pelea de despedida contra el ex campeón de UFC y la actual superestrella de la WWE Brock Lesnar, que probablemente se establezca en algún momento a principios de 2019.



Para Cormier, ese sigue siendo el plan ideal para su próxima defensa del título, incluso si no termina. Hasta ser la pelea final de su carrera. Pero con el estado de Lesnar cada vez más incierto y Miocic sigue esperando en las bandas en el peso pesado, 'DC' también permanece abierto a rutas alternativas.



“A partir de ahora con la cosa de Lesnar, eso es un poco todavía en el aire”, expresó Cormier. “He recibido un montón de: 'No estás dispuesto a pelear con Jones, hablas mal de Jones [y sus problemas con las pruebas de drogas], pero estás dispuesto a pelear con Lesnar'. Nadie sabe lo que hay en su lugar en términos de las pruebas de drogas entre Brock Lesnar y yo. Estas son solo suposiciones generales de lo que realmente está pasando en este momento Brock Lesnar para tratar de ser elegible para competir. Podríamos estar haciendo tantas cosas diferentes que la gente desconoce, y si Brock Lesnar está limpio el día que peleamos, por estas cosas, ¿por qué no puedo luchar contra él?”



“O, si él no pelea, pelearé contra Stipe Miocic. Hablé con el jefe (Dana White) el otro día y él me está hablando de peleas y Brock Lesnar y Jon Jones y todos, y dije: 'Si Lesnar no va, Stipe tiene que ser el primero'. Se lo merece, y lo he dicho desde el principio. Si no es Brock, quiero pelear con Stipe Miocic y darle lo que es legítimamente suyo, una revancha por este título. 'Va a ser vencido de nuevo, pero al menos tendrá la oportunidad de luchar por ese cinturón de nuevo”.